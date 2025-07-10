Kadınlara çift maaş! Faruk Erdem şartları tek tek anlattı

Eşi hayatını kaybeden bir kişi ölüm aylığı olarak bir maaş alabiliyor. Peki dul maaşı kimlere, hangi şartlarda veriliyor? Dul kalan bir kişi aynı anda en fazla kaç maaş alabilir? İşte tüm detaylar..

Sosyal güvenlik mevzuatı hayatını kaybeden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bu yasa sayesinde bazı kadınlar çift yada üç maaş birden alabiliyor. Peki hangi şartlarda kimler çoklu maaş alabilir? Gazeteci Faruk Erdem tüm detayları anlattı. Bir sigortalı çalışan veya emekli vefat ederse onun geride kalan, eşine, çocuklarına ve anne babasına ölüm aylığı bağlanıyor.

DUL MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ- Kurlular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1.800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme şartı arandığını belirten Erdem, bundan önceki durumlarda eksik günlerin doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlandığını ancak şimdi mümkün olmadığını belirtti.

KİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Erdem, eşlere maaş bağlanırken eğer çalışmıyor ya da emekli değilse yüzde 75, çalışıyorsa yüzde 50 oranı uygulandığını çocuklara ise yüzde 25 oranı uygulandığını hatırlattı. Bu uygulamadan erkek çocuklar 18 yaşına kadar kız çocukları ise evlenene kadar aylık alabiliyor.

ÖLÜM AYLIĞINA NASIL BAŞVURULUR?

SGK müdürlüklerinden başvuru alınabilen ölüm aylığı için tek kıstas evli olup olmaması. Kadın da erkek de ölüm aylığı alabiliyor. Sadece yeniden evlenen eşin maaşı kesiliyor.

BİR KADIN HEM BABADAN HEM EŞTEN MAAŞ ALABİLİR Mİ?

2008 yılı öncesinde farklı kurumlardan çift maaş alınabildiğini belirten Erdem, 2008 ile birlikte çift maaşın önünün kapandığını vurguladı. Erdem, bazı yargı kararlarıyla istisna kararlar alınabildiğini belirtti.

ÜÇ MAAŞ ALINABİLİR Mİ?

Eşi vefat eden bir sigortalı kendisi de emekli ise hem eşinden hem de kendi emekli maaşını alabildiğini ifade eden Erdem, bu kişi sigortalı bir işte çalışıyorsa üçüncü bir maaş da buradan alabileceğini anlattı.

KADINLARA ÖDEME REHBERİ

Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalanı maaşı alabiliyor. Yani çift maaş alır.

Dul kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.

Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.

Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.

Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ- Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.

Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.

1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.