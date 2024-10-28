Kadınlara erken emeklilik geliyor: Teklif Meclis'e geldi! İsa Karakaş Ankara'dan açıkladı

28 Ekim 2024 15:27 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:50

Kadınlarda erken emeklilik yolu açıldı. Haber Ankara'dan geldi. Erken emeklilik hakkı ile ilgili şartları sağlayan kadınlar için ilgili teklif Meclis'e geldi. Kadınlar için bir hizmet borçlanması hakkı verildi. Önceden gelen kanun teklifleri muhalefet partileri tarafından verildiği için yasalaşmazken bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verildi. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

Türkiye’de milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi emekli olabilmek. Bütün çalışanlar Ankara'dan çıkacak haberleri bekliyor. Beklenen haber geldi. Ev kadınına erken emeklilik​ yolu açılıyor. Meclise yeni gelen teklif yasalaşırsa artık sigorta, doğum öncesi sigortalı tescili olma şartı ortadan kalkacak ve dolayısıyla bununla birlikte binlerce anne emeklilik imkanı elde edecek.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK​ GELİYOR

İsa Karakaş'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Kadınlarımız için özellikle anneler​ için yeni bir umut ışığı doğdu. Kadınlar​ için bir hizmet borçlanması hakkı verildi. Evet çok güzel

bir hak ancak bu hakkı annelerin çoğunluğu kullanamıyor. Zaten biz bu işin altyapısını defalarca yazdık ve söyledik. Artık bütün kamuoyu biliyor. Erkeklerde askerlik yaptığın zaman herhangi bir şart yok ancak bir anne veya bir kadın borçlanma yapacağı zaman sigorta tescili yok ve bundan dolayı birçok anne doğum borçlanması yapamıyor. Emekli olamıyor.

"BÜYÜK BİR UMUT IŞIĞI DOĞDU"

Bu kez gerçekten büyük bir umut ışığı doğdu. Önceden gelen kanun teklifleri muhalefet partileri tarafından verildiği için bunlar hep

reddediliyor ve yasalaşmıyordu. Bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verildi ve bu kanun teklifi şu anda komisyonlarda yer alıyor.

Eğer ki bu yasa teklifi yasalaşırsa artık sigorta, doğum öncesi sigortalı tescili olma şartı ortadan kalkacak ve dolayısıyla bununla birlikte binlerce anne emeklilik imkanı elde edecek.

Neden umut ışığı diyoruz? Çünkü bu kez gelen kanun teklifi muhalefet tarafından verilmedi. Dolayısıyla bu kanun teklifine de destek verilmesi elbette ki güçlü bir ihtimal.

BÜTÜN ANNELER SİGORTA BAŞLANGIÇ ŞARTI OLMADAN YARARLANACAK

Yasa teklifi yasalaşırsa artık sadece staj ve çıraklık yapmış olan anneler değil dolayısıyla bütün anneler sigorta başlangıç şartı olmadan borçlanma hakkı elde edebilir ve bu da yasalaşırsa EYT öncesini yani 8 Eylül 1999 ve öncesine bir borçlanma söz konusu olursa bu durumda bütün o annelere emeklilik hakkı sağlanacak."