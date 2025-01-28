Kafelerde tepki çeken uygulama: Oturduğun süre kadar ücret öde

28 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:09

Kafe sahipleri kuver ücretini farklı yöntemlerle müşterilerden almaya başladı. Adeta 'taksimetre' tarifesi uygulayan işletmeciler, müşterilerden oturdukları süre kadar para talep ediyor. Yeni uygulama vatandaşların tepkisini çekti.

Kafelerde önceki yıllarda uygulanan 'yarım saatte bir sipariş zorunluluğu' tarifesi, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu kentlerde boyut değiştirdi. İşletme sahipleri, kafeye gelen müşterilerden 'taksimetre' tarifesiyle ücret talep ederek adeta yeni bir gelir kapısı buldu.

SİPARİŞ YOKSA OTURMA PARASI

Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul'un bazı semtleri, İzmir ve Aydın gibi kentlerdeki bazı işletmeler, müşterilerin çay ya da kahve siparişi vermemesi durumunda oturdukları süreye göre ekstra bir masa ücreti yansıtmaya başladı.

MASALARA OTURMAK İÇİN 'SİPARİŞ LİMİTİ' ŞARTI

Bazı geniş masalar içinse belirli bir üst sınır belirleniyor. Örneğin 220 lira altı sipariş veren müşterilerin masa işgal edemeyeceği belirtiliyor.

Taksim'deki bazı lüks kafelerde de benzer uygulamalar masaya konulan uyarılarla dikkat ediyor. Bir taksimetre açılıyormuş gibi hissedilen bu yeni uygulama, restoran ve kafelerdeki yeni bir tartışma konusu haline geldi.

İŞLETMECİLER İÇİN YENİ GELİR KAPISI OLDU

Masa tarifesi, özellikle çay fiyatlarının 50 TL, kahve fiyatlarının ise 100 TL'ye yaklaştığı şu günlerde işletmelerin maliyetlerini karşılamak için bir çözüm arayışı olarak görülüyor. Bu uygulamaya göre, müşteriler hiçbir şey sipariş etmeseler bile oturdukları her yarım saat için 20-50 TL arasında bir masa ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.

KAFE SAHİPLERİNDEN 'MALİYET' SAVUNMASI

Kafe işletmecileri, masa tarifesi ve sipariş zorunluluğunun artan maliyetlerden kaynaklandığını ifade ediyor. İzmir'de bir kafe işletmecisi, "Kiralar, enerji maliyetleri ve hammadde fiyatları o kadar arttı ki, sadece bir çayla saatlerce masa işgal eden müşterilerle bu iş sürdürülemez hale geldi. Artık masa başına belli bir ücret uygulamak zorundayız" diyerek işletmelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi.

ÖĞRENCİLERE EKONOMİK YÜK!

Ancak bu uygulama, özellikle üniversite öğrencileri gibi düşük bütçeli gruplar için ciddi bir ekonomik yük anlamına geliyor.

Birçok öğrenci, kafelerde hem sosyalleşmek hem de ders çalışmak için bulunurken bu tür ek ücretlendirmeler nedeniyle bu alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor.

UYGULAMAYA TEPKİ YAĞIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olan Z. Kaya, bu durumun hem maddi hem de manevi olarak zorlayıcı olduğunu belirterek, "Bir kafeye gidip bir çay söyleyip ders çalışmak ya da arkadaşlarla sohbet etmek artık imkânsız hale geldi. Bazen de garsonlar bize sormadan çay bırakıyor. Bazen de çay içmesek bile masa ücreti ödüyoruz. Bu hem bütçemizi zorluyor hem de sosyalleşme kültürümüzü yok ediyor" dedi.

Benzer şekilde, İstanbul Üniversitesi öğrencisi M. K. da "Sürekli bir sipariş baskısı yaşıyoruz. Bir de üstüne masa tarifesi eklenince kafelerde vakit geçirmek artık lüks bir aktivite oldu. Özellikle üniversiteye çıkan sokaklarda hemen her kafede masa tarifesi var" diyerek uygulamayı eleştirdi.