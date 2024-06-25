e-Fatura dönemi başlıyor! Uzman isim uyardı: KOBİ'leri zorlayacak

25 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:41

TL mevduatta bir ilk! Toplam payı değişti, işte güncel faiz oranları

TL mevduatta bir ilk! Toplam payı değişti, işte güncel faiz oranları

İşletmelerin fatura maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağı düzenleme 1 Temmuz itibarıyla başlatılacak. Dijital dönüşümün önemli bir adımı olan e-Fatura’ya geçiş zorunlu hale gelecek.

ESKİ FATURALAR ARTIK KULLANILMAYACAK

İşletmelerin 1 Temmuz’da yeni düzenlemeye geçmeleri ile klasik faturalar artık kullanılamayacak. İşletmeler arayüzü kolay ve anlaşılır yazılımlar ile hata yapmadan yeni sürece adapte olmaya çalışıyor.

GÖZLER 1 TEMMUZ'DA

GİB tarafından yayımlanan 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, 2023 hesap döneminde brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan tüm mükelleflerin, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-Fatura sistemine geçiş yapması gerekecek.

Ayrıca geçtiğimiz yıl brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan gayrimenkul ve motorlu araç alım satımı veya kiralama hizmeti veren işletmeler ile internet üzerinden satış yapan mükellefler de aynı tarihe kadar e-Fatura’ya geçmek zorunda kalacak.

DEVLET KURUMLARINI DA KAPSAYACAK

Bu kapsamda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na tabi malların ithali, imali ve teslimiyle ilgili faaliyetlerde bulunan işletmeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı alan işletmeler ve ihracat işlemi yapan firmalar da e-Fatura'ya geçecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyelerden ruhsatlı oteller için de e-Fatura zorunluluğu, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

KOBİ'LER İÇİN ZORLUĞA NEDEN OLABİLİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçınsoy, şunları kaydetti:

“e-fatura sistemine geçiş, birçok işletme için karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için bu süreç, ek maliyetler ve operasyonel zorluklar doğurabiliyor.

Geleneksel fatura sisteminden dijital sisteme geçişte yaşanan veri uyumsuzlukları, teknik aksaklıklar ve yasal uyum gereklilikleri, işletmelerin karşılaştığı başlıca zorluklar arasında yer alıyor"