Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Kahve Dünyası Anneler Günü 50 bin lira hediye çeki gerçek mi, sahte mi? Sosyal medyada dolaşıma sokuldu

Anneler Günü’ne kısa bir zaman kala firmalar çeşitli kampanyalar düzenlerken sosyal medyada dolaşıma sokulan bir iddia ortalığı karıştırdı. WhatsApp üzerinden hızla yayılmaya başlayan sahte kampanya duyurusuyla beraber hediye çeklerin ve kampanyaların doğru olup olmadığı sorgulanıyor. Özel günleri fırsat bilen dolandırıcılar bu kez de Anneler Günü hediye çeki altında bir kahve firmasını ve kullanıcılarını hedef aldı. Kahve Dünyası markasının adı ve logosu kullanılarak 50.000 TL hediye çeki vaadiyle sahte anket düzenlendi. Peki Kahve Dünyası Anneler Günü hediye çeki gerçek mi, sahte mi? İşte, kurumdan yapılan açıklamanın detayları…

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 16:53

Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak. Anneler Günü’ne özel birçok firma özel çekiliş, indirim ve çeşitli kampanyalar düzenlerken bunu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliğini taklit ederek “ Anneler Günü 50.000 lira” hediye çeki vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalışan siber dolandırıcılar, mağduriyet oluşturuyor. WhatsApp başta olmak üzere dolaşıma sokulan sahte linklerle vatandaşların kişisel verileri ele geçiriliyor. Kahve Dünyası’ndan dolandırıcılık yöntemiyle ilgili açıklama geldi. Peki Kahve Dünyası 50.000 lira hediye gerçek mi, sahte mi? İşte, yapılan açıklama…

HABERİN ÖZETİ

Anneler Günü dolayısıyla Kahve Dünyası markasını taklit ederek 50.000 lira hediye çeki vaadiyle vatandaşları dolandıran siber dolandırıcılar hakkında Kahve Dünyası açıklama yaptı.
Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak.
Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliği taklit edilerek 50.000 lira hediye çeki vaadiyle vatandaşlar dolandırılmaya çalışılıyor.
WhatsApp başta olmak üzere dolaşıma sokulan sahte linklerle kişisel veriler ele geçiriliyor.
Kahve Dünyası, “anket doldurarak para kazanma” gibi ifadelerin şirketle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
Resmi kampanya ve duyuruların yalnızca Kahve Dünyası’nın kendi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığı vurgulandı.
Dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuki süreçler başlatıldığı ve içeriklerin kaldırılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
KAHVE DÜNYASI ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÇEKİ GERÇEK Mİ?

Kahve Dünyası’nın kurumsal kimliği kullanılarak “Anket aracılığıyla 50000 lira kazanma şansınız olacak” paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. Siber dolandırıcılar, Kahve Dünyası’nın adını taklit ederek vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Kahve Dünyası’ndan yapılan açıklamada “ Son günlerde Kahve Dünyası markası ve ismi kullanılarak sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda sahte kampanya içeriklerinin dolaşıma girdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu içeriklerde yer alan “anket doldurarak para kazanma” gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Kahve Dünyası olarak, müşterilerimizin güvenliği ve kişisel verilerinin korunması en büyük önceliğimizdir.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmış olup, içeriklerin kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Resmî kampanya ve duyurularımız yalnızca Kahve Dünyası’nın kendi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaktadır.

Tüketicilerimizin bu tür şüpheli içeriklere itibar etmemelerini ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz.”

