Kahve fiyatları düştükçe düşüyor

Brezilya’da hava koşullarının yüz güldürmesi ve depolara giren kahve miktarındaki artış, Arabica fiyatlarını sert şekilde aşağı çekti.
Küresel kahve piyasasında ibre aşağı döndü. En büyük üretici ve ihracatçı Brezilya’dan gelen olumlu hava haberleriyle birlikte arz tarafındaki iyileşme, kahve fiyatlarını yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine yaklaştırdı.
Arabica kahve vadeli işlemleri gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Seansın ilk bölümünde fiyatlar yüzde 2,4’e kadar yükselse de bu kazanımlar kalıcı olmadı. Gün sonunda Arabica, 3,20 dolar seviyesine kadar gerileyerek Ağustos 2025’ten bu yana en düşük noktayı gördü. Bir önceki seansta yaşanan yaklaşık yüzde 5’lik düşüş de piyasanın ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu.
Arz cephesindeki en dikkat çekici gelişme ise stoklarda yaşandı. CNBC-e’nin aktardığına göre, Intercontinental Exchange (ICE) verileri, depolara yapılan kahve teslimatlarının son iki haftada iki kattan fazla arttığını gösteriyor. Bu artış, piyasada arzın güçlendiğine dair algıyı pekiştiriyor.
Öte yandan São Paulo Üniversitesi’ne bağlı CEPEA Enstitüsü araştırmacıları, geçtiğimiz ay etkili olan olumlu hava koşullarının şubat ayı başına kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.
Rapora göre bu tablo, Brezilya’da iç piyasa kahve fiyatları üzerinde baskı yaparken, 2026-27 sezonunda Arabica üretiminin daha yüksek olacağı yönündeki beklentileri de güçlendiriyor.