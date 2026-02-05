Kahve fiyatları düştükçe düşüyor

VADELİ İŞLEMLERDE SERT DALGALANMA

Arabica kahve vadeli işlemleri gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Seansın ilk bölümünde fiyatlar yüzde 2,4’e kadar yükselse de bu kazanımlar kalıcı olmadı. Gün sonunda Arabica, 3,20 dolar seviyesine kadar gerileyerek Ağustos 2025’ten bu yana en düşük noktayı gördü. Bir önceki seansta yaşanan yaklaşık yüzde 5’lik düşüş de piyasanın ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu.