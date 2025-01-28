Kahve fiyatlarında Trump etkisi! Kolombiya tehdidi sonrası rekor kırdı

28 Ocak 2025 07:03 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 07:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrası kahvenin libre fiyatı, 3,55 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Kahve fiyatları, rekor tazelemeye devam ediyor. Daha önce dünyanın en büyük arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam'daki sıkılaşan arz görünümünün etkisiyle sert yükselen kahve fiyatları, Başkan Trump'ın açıklamaları ile yükselişin, sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yönetimine, sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan iki askeri uçağın inişine izin vermeyi reddettiği için Kolombiya'ya tarifeler ve yaptırımlar uygulamasını emretti. Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrasında ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te kahvenin libre fiyatı 3,55 dolarla tarihi zirveyi gördü. Daha sonra 3,50 dolar seviyelerinde dengelenen kahvenin libre fiyatı, aralık ayının sonuna göre yüzde 9'un üzerinde artış kaydetti.

Analistler, Kolombiya'nın, kahve üretiminde önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, Trump'ın en son açıklamalarından sonra meydana gelen arz endişeleriyle kahve fiyatlarında rekor seviyelerin test edildiğini vurguladı.

Brezilya ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişeler hali hazırda kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ÜRETİCİSİ

Kolombiya, dünyanın üçüncü büyük kahve üreticisi ve özel demlemeler için tercih edilen arabica çeşidi için ikinci büyük üretici olarak biliniyor. Kahve ihracatının en az yüzde 40'ı ABD'ye gittiğinden, ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre Güney Amerika ülkesinin en büyük pazarı konumunda. Tehdit kısa sürmüş olsa da, herhangi bir ticaret kesintisinin piyasadaki oynaklığı daha da artırabileceğini ortaya koydu.