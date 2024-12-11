Kahve ve çikolata krizi: Brezilya’daki kuraklık fiyatları yükseltti

11 Aralık 2024 14:46 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:46

Brezilya’daki kuraklık, kahve üretim tahminlerini düşürdü; fiyatlar rekor seviyeye ulaştı. Kahve ve kakao krizi, tüketicileri ve üreticileri zorluyor.

Kahve ile ilgili yeni araştırma: Bilinmesi gereken bir faydası daha ortaya çıktı

Kahve ile ilgili yeni araştırma: Bilinmesi gereken bir faydası daha ortaya çıktı

Dünyanın en büyük kahve​ üreticisi Brezilya’daki kuraklık​, hem kahve hem de kakao piyasalarını derinden etkiliyor. Ünlü tarım emtia ticaret şirketi Volcafe Ltd., Brezilya​'nın arabica kahve üretim beklentilerini önemli ölçüde düşürerek piyasada şok etkisi yaptı.

KAHVE ÜRETİMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Brezilya’nın 2025-26 sezonunda sadece 34,4 milyon çuval arabica çekirdeği üreteceği öngörülüyor. Bu, Volcafe’nin Eylül ayında açıkladığı tahminlere kıyasla 11 milyon çuval daha düşük bir rakam. Üstelik bu daralma, küresel kahve üretimindeki açığı beşinci kez üst üste artıracak. Uzmanlar, talebin 8,5 milyon çuval gerisinde kalınacağını ve arz sıkıntısının fiyatlarda kalıcı bir artışa yol açacağını belirtiyor.

FİYATLAR ZİRVE YAPTI

Kuraklık, New York borsasında işlem gören arabica kahve vadeli işlemlerinin yüzde 5 artışla pound başına 350 sente ulaşmasına neden oldu. Bu, 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye. Kahve severler için fiyatlardaki bu yükseliş, günlük alışkanlıklarının daha maliyetli hale geleceğini işaret ediyor.

KAKAO VE ÇİKOLATA DA ETKİLENDİ

Kahve fiyatlarındaki artış, kakao piyasasındaki krizle birleşerek çikolata sektöründe de maliyet baskısını artırıyor. Son aylarda kakao fiyatlarında görülen rekor yükseliş, çikolata üreticilerini zor durumda bırakırken, tüketicilerin de raflardaki fiyat farkını hissetmesi bekleniyor.

BREZİLYA'DA KURAKLIK KRİZİ

Volcafe’nin açıkladığı rapora göre, kuraklık Brezilya’daki kahve ağaçlarının verimini önemli ölçüde düşürdü. Uzun süredir beklenen yağışların gecikmesi, çiftçilerin toparlanma umudunu azaltırken, küresel kahve pazarını da belirsizliğe sürüklüyor.

Bu durum, sadece kahve severleri değil, aynı zamanda kahve ve çikolata sektöründeki tüm paydaşları etkileyen bir kriz haline geldi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, sürdürülebilir üretim modellerinin önemine vurgu yapıyor.

Fiyatlardaki bu tarihi yükseliş, küresel gıda pazarında daha fazla dalgalanmanın habercisi olabilir. Hem kahve hem de çikolatanın "tadı" bir süre daha kaçacak gibi görünüyor.