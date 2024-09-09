Kahvesiz yapamam diyenlere kötü haber! Kahve fiyatlarına dudak uçuklatacak zam kapıda

09 Eylül 2024 15:20 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:23

Dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında gelen kahveye zam geliyor. Soğuk ve sıcak haliyle her yaştan insanın tükettiği kahveye yüzde 40 zam bekleniyor. Küresel piyasalardaki artış ve tedarikte yaşanılan büyük artışlar fiyatları yükseltecek.

Hem çerez hem de kahve yapılıyor! Çitlembiğin kilosu belli oldu

Hem çerez hem de kahve yapılıyor! Çitlembiğin kilosu belli oldu

Kahve üreticileri yeni bir zam için kolları sıvadı. Küresel piyasalarda kahve fiyatlarına zam bekleniyor. Türkiye'deki her evi de etkileyecek zamla birlikte kahve fiyatları yarı yarıya artacak. Kahveye yapılacak yüzde 40'lık zam kafein severleri üzecek.

KAHVE ENDÜSTRİSİ ŞOKLA SARSILDI

Küresel şoklar nedeniyle kahve fiyatlarının artmaya devam ediyor. Kötü hasat, artan hammadde maliyetleri ve Süveyş Kanalı üzerinden nakliyeyi etkileyen güvenlik krizi, bu yaz fiyatları artıran faktörler oldu.

Kahve tedarik zinciri, hammadde fiyatları nedeniyle son üç yıldır dramatik bir baskı altında.

Kahve endüstrisi benzeri görülmemiş arz yönlü şoklarla sarsılıyor.

Salı günü robusta fasulyesi, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında metrik ton başına 4.667 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu eğilimin yıl boyunca devam etmesi ve raflardaki kahve fiyatlarının artması bekleniyor.

VİETNAM'DAKİ HASAT TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

İran destekli grupların kargo gemilerine yönelik saldırılarının Uzak Doğu ve Doğu Afrika'dan gelen kahve sevkiyatlarının Süveyş Kanalı'ndan kaçınmasına ve bunun yerine Afrika'yı dolaşmasına neden oldu. Maliyetleri büyük ölçüde artıran ve alıcıların depolarına ulaşması için fazladan dört hafta beklemelerine neden olan Kızıldeniz'deki kriz de üst üste gelince kahvede zam beklentisi kuvvetlendi.

Pandemi sırasında nakliye maliyeti ortalamanın on katına çıkmıştı, şimdi ise bu uzun rota nedeniyle maliyet ortalamanın dört katına çıktı.

Brezilya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi olan Vietnam'daki hasat tahminleri de çok sağlam değil.

Milyonlarca torba arz eksikliğine yol açarak emtia piyasası spekülasyonlarını körüklendi ve fiyatları daha da yukarı çekti.

KAHVE FİYATI YÜZDE 40 ARTACAK

Küresel piyasalarda kahve fiyatlarına yapılan zam, Türkiye'deki kahve tüketicilerini doğrudan etkileyecek. 1 Ekim’den itibaren kahve fiyatlarına yüzde 40 oranında zam bekleniyor.