Kakao fiyatlarında 60 yılın en sert düşüşü!

14 May 2024 09:44 - Güncelleme : 14 May 2024 09:45

Meteorolojinin kakao üreten ülkeler için daha yağışlı hava tahmini paylaşması piyasalarda dalgalanmayı artırdı.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

New York'taki kakao vadeli işlemleri, kakao fiyatları 60 yılı aşkın sürenin en büyük fiyat düşüşünü kaydetti. New York'ta en aktif kontrat dün yüzde 19'a kadar düşerken, Londra vadeli işlemlerinde yüzde 18'e varan düşüşler yaşandı.

5 BİN DOLARA KADAR DEVAM EDEBİLİR

Uzmanlar Gana, Fildişi Sahili ve Endonezya gibi büyük kakao üreticileri ülkelerinde yağışlar artacağına yönelik beklentiler fiyatların düşmesinde etkili oldu. Analistler, piyasanın zirveye ulaştığını ve spekülatörlerin çıkmak için bu rallileri kullandığını belirtiyorlar.

New York'ta Temmuz kontratları yüzde 19,4 düşüşle 7.166 dolara gerilerken, bazı analistler düşüşün daha yavaş bir şekilde 5 bin dolara kadar devam edebileceğini ifade ediyorlar.