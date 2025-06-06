'Kalıcı olması beklenemez' İslam Memiş, Bitcoin için tarih verdi

Bitcoin, hafta başında yakaladığı yükselişin ardından bugün düşüşe geçti ve 103,460 dolardan işlem görüyor. Finans Uzmanı İslam Memiş, hafta başındaki yükselişlerin kalıcı olmadığını belirterek, Bitcoin fiyatları için tarih verdi.

Hafta başında yükselen ve yatırımcısına kazanç sağlayan kripto paranın lider birimi Bitcoin bugün yine düşme eğiliminde. Bitcoin 103,460 dolardan işlem görüyor. Finans Uzmanı İslam Memiş, Bitcoin için tarih verdi.

YENİDEN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Bitcoin'in hafta başında gördüğü yüksek fiyatlar üzerine açıklama yapan İslam Memiş, bu yüksek fiyatların kalıcı olmadığını düşme eğilimi göstereceğini ifade etmişti. Bugün Bitcoin 103,460 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin tarafında yükselişlerin kalıcı olmadığını ifade Memiş, ayın 15'inden sonra Bitcoin'in yukarı yönlü hareket edeceğini söyledi. Memiş, aşağıda ortalama 101,500 destek seviyesinde boşluk olduğunu, bu destek seviyesine gelmeden yükselişlerin kalıcı olmasının beklenemeyeceğini ifade etti.