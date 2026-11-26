Aralık ayında şehir dışına çıkacak olan, memleket ziyareti yapacak olan vatandaşları sevindirecek haber Kamil Koç'tan geldi. Kuruluşunun 100. yılında 100 bin bileti yalnızca 100 TL'den satacağını duyuran Kamil Koç'un 100 TL bilet kampanyası dikkat çekerken detaylar da belli oldu. 1 Aralık 2026'ya kadar devam edecek olan kampanya kapsamında alınan biletler 31 Aralık 2026'ya kadar düzenlenen belirli seferlerde kullanılabilecek. Peki Kamil Koç 100 TL bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi illerde geçerli? Kamil Koç 100 TL bilet kampanyasından nasıl yararlanılır?

KAMİL KOÇ 100 TL BİLET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kamil Koç'un kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlediği 100 TL bilet kampanyası 25 Kasım'da başladı ve 1 Aralık'a kadar devam edecek. İndirimli biletler 31 Aralık 2026'ya kadar düzenlenen seferler için alınabilecekken biletlerin ise 100 bin adetle sınırlı olduğu duyuruldu.

KAMİL KOÇ 100 TL BİLET KAMPANYASI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Kamil Koç 100. yılı için başlattığı 100 TL'ye bilet kampanyası kapsamında Bursa kalkışlı 71 ve Bursa varışlı 43 olmak üzere toplam 114 güzergahta kampanyalı bilet satışı yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerindeki büyükşehirler ve tatil destinasyonlarına yönelik seçili seferlerde de 100 TL'lik bilet fırsatı sunuluyor.

KAMİL KOÇ 100 TL BİLET NASIL ALINIR?

Kamil Koç'un 100 TL'ye bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, firmanın internet sitesi ve bilet satış kanalları üzerinden sefer sorgulamasını yapabiliyor. Alınacak biletin kalkış ve varış noktalarının yanında seferin yapılacağı tarihin de kampanya sınırları içinde olması gerekiyor. Kampanya kapsamında ayrılan 100 bin biletlik kontenjanın sınırlı olması nedeniyle indirimli bilet almak isteyenlerin satış süresi dolmadan işlem yapması gerekiyor.

