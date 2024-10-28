Kamu bankalarında bütçe ödeneği sınırı yeniden eski seviyelere indiriliyor

28 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:17

Bankacılar, kamu bankalarına sağlanan ek sermaye ya da sermaye benzeri kredileri azaltma kararı aldı. TBMM'ye kısa süre önce sunulan bütçe teklifi ile ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç sınırı yüzde 3'ten yeniden eski oran olan yüzde 1'e indirilecek.

Kamu bankaları için yeni bir normalleşme adımı geldi. Kamu bankalarında birçok regülasyon kaldırıldı ya da eski sınıra çekildi. TBMM'ye kısa süre önce sunulan 2025 bütçe teklinde, "Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun birinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen bütçe ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği" ifadesi yer alıyor.

KAMU BANKALARINDAN YENİ HAMLE

2023 seçim öncesi piyasa şartlarından daha uygun kredi verebilmesi amacıyla gereken sermaye desteği için kullanılan yöntemlerden biri olarak ihraç edilen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinde ilgili bütçe ödeneği sınırı yeniden eski seviyelere çekiliyor. Buna göre, TBMM'ye kısa süre önce sunulan bütçe teklifi ile ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç sınırı %3'ten yeniden eski oran olan %1'e indirilecek.

Hazine ve Merkez Bankası, menkul kıymet tesisi başta olmak üzere son bir yılda bir çok regülasyonu ya kaldırdı ya da eski sınırına çekti. Sermaye benzeri krediler de azaltılacak.