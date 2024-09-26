Kamu bankasından konut kredileri için ilk adım: Konut kredisi faiz oranları düştü! Aylık kredi taksiti vatandaşa nefes aldıracak

26 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:21

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş başladı. Ziraat Bankası 2.79 - 2.89 faiz oranıyla konut kredisi kampanyasını başlattı. Ev almak artık hayal olmaktan çıkacak. Cazip vade seçenekleriyle bu konut kredisi oranı vatandaşa nefes olacak. Konut kredisi hesaplama araçları kamu bankası tarafından detaylıca açıklandı. İşte ev kredisinde farklı kredi oranları ve vade seçenekleri için aylık ödeme tutarları.

En uygun konut kredisi veren bankalar belli oldu! Kredi faizi düştü: İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarları

En uygun konut kredisi veren bankalar belli oldu! Kredi faizi düştü: İşte 2 milyon TL'nin aylık taksit tutarları

Ev alacaklar için müjdeli haberi kamu bankası verdi. Konut kredilerinde faizler düşüşe geçti. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası nedeniyle yüksek seyreden konut kredi faizleri gevşedi. Ziraat Bankası, konut kredisi​ piyasasına güzel haberi verdi. Bankanın yeni kampanyası kapsamında, 120 aya kadar vade seçeneğiyle konut kredisi faiz oranı​ 2.79'a kadar düşürüldü.

KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Ziraat Bankası​ 2.79 – 2.89 konut kredisi faiz oranı kampanyasını açıkladı. Kamu bankası "Konut Kredisi Ürün Paketi"ni açıkladı. Konut kredisi faizi 60 aya kadar yüzde 2.89, 120 aya kadar olan vadede ise yüzde 2.79 olacak. Bu kapsamda 1 milyon liranın aylık ödemesi 29 bin liraya düştü.

1 milyon lira kredi kullanan birisi 60 ay vadede yüzde 2.89 oranında faizle aylık olarak 35 bin 285 lira, 120 ay vadede yüzde 2.79 oranında faizle aylık ödeme 29 bin seviyesinde aylık taksit tutarı oluşturuldu.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Merkez Bankası'nın rezervleri son 11 yılda önemli bir rekora imza attı. Ciddi artışlar devam ediyor. Merkez'in rezervleri 2.8 milyar dolar yükseldi. Ev alacaklar için konut kredisinde de faizler düştü. Konut piyasasında yeni çözümler geliyor.

Kamu Bankaları kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puanlık indirime gitti. Diğer bankalarda yüzde 3'ten yüzde 7'e kadar faiz oranları seçenekleri bulunurken Ziraat Bankası’ndan ilk düşüş adımı geldi.

KONUT KAMPANYASINA BAŞVURU ŞARTLARI

Bu konut kredisi kampanyasına başvuru için başvuracak kişilerin Bankkart, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), BES, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Konut Sigortası, Kasko ve Eşya Sigortası gibi bankacılık ürünlerinden en az dördüne sahip olması veya başvuru yapması gerekiyor.

İlk kez ev sahibi olacaklar için kampanya koşulları daha cazip hale getirildi. Ancak ikinci evini almak isteyenler için BDDK, kampanyaya yüzde 22,5 oranındaki kredi limiti uygulamasını koydu. İkinci evi olanlar evin değerinin sadece yüzde 22,5’ine kadar kredi kullanılabilecek.

METREKARE KONUT FİYATI EN PAHALI OLAN İLLER

Türkiye geneli konut fiyatları son bir yılda reel olarak %17 geriledi. Ağustos ayı verilerine göre satılı konutun metrekare fiyatına göre en pahalı olduğu 10 il belli oldu.

Metrekare konut fiyatı en pahalı olan 10 il şöyle;

1- Muğla - 61 bin 419 TL

2- İstanbul - 40 bin 741 TL

3- Aydın - 38 bin 588 TL

4- Antalya - 35 bin 595 TL

5- İzmir - 35 bin 238 TL

6- Çanakkale 32 bin 83 TL

7- Balıkesir - 31 bin 489 TL

8- Edirne - 27 bin 319 TL

9- Bartın - 27 bin 240 TL

10- Sinop - 26 bin 967 TL

TÜKETİCİ KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK

Bazı ekonomistlerin değerlendirmesine göre bankaların kar marşlarını artırabilmek sıkılaşma azalacak. Yani çok geniş büyük ölçüde bir para genişlemesi görmeyeceğiz. Ama vatandaşa karşı kredi muslukları açılacak. İhtiyaç kredisi, tüketici kredisi gevşeyecek. Ekonomistlere göre kasım, aralık gibi tüketici kredisi muslukları açılacak.

İlerleyen dönemlerde vatandaşı biraz daha rahatlatmak için atılacak bu adımların arasında bankaların da kar marjlarını toparlaması bekleniyor.