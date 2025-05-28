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 | İrem Çınar

Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi! Yenidoğan bebeğe kesilen haksız fatura iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel hastanede sarılık tedavisi gören bir yenidoğanın ailesinden alınan 11.450 TL'lik ücretin iadesini sağladı. Hastanenin, Sağlık Uygulama Tebliği’ne aykırı işlem yaptığı tespit edilince, KDK devreye girerek ücretin geri ödenmesini temin etti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:19

Ankara’da özel bir hastanede doğum yapan bir anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık teşhisi konulan bebeğini aynı hastaneye götürerek mavi ışık tedavisi aldırdı. Ancak hastane, tedavi kapsamında doktor muayenesi ve hastane hizmetleri için toplamda 11 bin 450 lira ücret talep etti ve bu bedeli anneden tahsil etti.

Ancak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmü bulunmaktadır. Anne, bu hükme aykırı davranıldığını belirterek ücret iadesi talebinde bulundu ancak hastaneden olumsuz cevap aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi! Yenidoğan bebeğe kesilen haksız fatura iade edildi

KDK DEVREYE GİRDİ VE ÜCRET İADESİ YAPILDI

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulundu. Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

KDK'nin talebini olumlu karşılayan hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti. Bu gelişme, vatandaşların hak arama süreçlerinde KDK'nın önemini bir kez daha gösterdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yenidoğan kimlere denir?
0-28 günlük bebek.
ETİKETLER
#ücret
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#Hastanenin Maliyeti
#Kdk
#Kamu Denetçiliği Kurumu
#Hak Arama
#Ekonomi
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