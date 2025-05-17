Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kamu ihalelerinde yeni dönem: Bakan Şimşek açıkladı! 1 Ağustos'ta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde yeni dönemin sinyalini verdi. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, dijitalleşme, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir satın alma modeli hayata geçirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kamu ihalelerinde yeni dönem: Bakan Şimşek açıkladı! 1 Ağustos'ta başlayacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 09:47

Milletvekillerinin kamu ihalelerine ilişkin yönelttiği soru önergelerini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alımlarında köklü bir dönüşümün sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık kamu ihalelerinin tüm aşamalarının elektronik ortamda yürütüleceğini açıkladı.

EKAP ÜZERİNDEN TAM DİJİTAL SÜREÇ

Yeni düzenleme kapsamında, tekliflerin iletilmesinden aşırı düşük teklif açıklamalarına, sözleşme imzalanmasından uygulamaya geçişe kadar tüm işlemler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, doğrudan temin ve istisna işlemleri de yine bu platform üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda uygulamaya geçiş tarihi olarak 1 Ağustos 2025 belirlendi.

Kamu ihalelerinde yeni dönem: Bakan Şimşek açıkladı! 1 Ağustos'ta başlayacak

YASAL ZEMİN VE TAKVİM BELİRLENDİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği", 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu adım, 2024-2026 Orta Vadeli Program’da yer alan kamu ihalelerine ilişkin reform hedeflerinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

ŞEFFAFLIK, VERİMLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Bakan Şimşek, yapılan düzenlemenin temel amacının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, rekabetin artırılması, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve fırsat eşitliğine dayalı bir satın alma sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Açık ihale yönteminin daha yaygın hale getirilmesi ve uygulamada birlik sağlanması da bu yeni yaklaşımın önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Yeni sistemle birlikte, kamu ihalelerinde dijitalleşme sayesinde süreçlerin daha hızlı, denetlenebilir ve adil bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
İstanbul'da kira fiyatları düşüşte: Artık kimse bu ilçelere bakmıyor: Daireler boş kaldı
Kamu işçisinin zam pazarlığında teklif çıkmadı: Gözler bu tarihe çevrildi

Sıkça Sorulan Sorular

İhalenin mantığı nedir?
İhale, bir iş, emlak ya da bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşul teklif eden bir katılımcıya bırakmadır. Müzayedelerin aksine, ihale katılımcıları, rakipler tarafından önerilen koşullara erişir. Her ihalede bir ihale komisyonu bulunur. Bunun nedeni yapılacak suistimallere ve güvensizliğe engel olmaktır.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.