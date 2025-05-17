Kamu ihalelerinde yeni dönem: Bakan Şimşek açıkladı! 1 Ağustos'ta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihalelerinde yeni dönemin sinyalini verdi. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, dijitalleşme, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir satın alma modeli hayata geçirilecek.

Milletvekillerinin kamu ihalelerine ilişkin yönelttiği soru önergelerini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alımlarında köklü bir dönüşümün sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık kamu ihalelerinin tüm aşamalarının elektronik ortamda yürütüleceğini açıkladı.

EKAP ÜZERİNDEN TAM DİJİTAL SÜREÇ

Yeni düzenleme kapsamında, tekliflerin iletilmesinden aşırı düşük teklif açıklamalarına, sözleşme imzalanmasından uygulamaya geçişe kadar tüm işlemler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, doğrudan temin ve istisna işlemleri de yine bu platform üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda uygulamaya geçiş tarihi olarak 1 Ağustos 2025 belirlendi.

YASAL ZEMİN VE TAKVİM BELİRLENDİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği", 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu adım, 2024-2026 Orta Vadeli Program’da yer alan kamu ihalelerine ilişkin reform hedeflerinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

ŞEFFAFLIK, VERİMLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Bakan Şimşek, yapılan düzenlemenin temel amacının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, rekabetin artırılması, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve fırsat eşitliğine dayalı bir satın alma sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Açık ihale yönteminin daha yaygın hale getirilmesi ve uygulamada birlik sağlanması da bu yeni yaklaşımın önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Yeni sistemle birlikte, kamu ihalelerinde dijitalleşme sayesinde süreçlerin daha hızlı, denetlenebilir ve adil bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.