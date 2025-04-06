Kamu işçileri gözünü işverene çevirdi! 600 bin kişi zam bekliyor

2025 yılı için yapılacak olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerde süreç tüm hızıyla devam ederken, kamu işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) önümüzdeki günlerde işçi tarafına ilk teklifini sunması bekleniyor.

PAZARLIK 27 ŞUBAT'TA BAŞLAMIŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurumunda görev yapan yüz binlerce işçiyi ilgilendiren protokol görüşmeleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmesiyle 27 Şubat'ta başlamıştı.

İŞÇİ NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Görüşmelerin ilk aşamasında idari konuların önemli bir bölümü karara bağlanırken, asıl merak edilen başlık olan ücret zamlarına yönelik süreç ise şimdi başlıyor. İşçi tarafı, günlük en düşük ücretin 1800 Türk Lirasına yükseltilmesini, ardından 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 50, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bu artışlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesini talep ediyor.

Bu taleplere yönelik maliyet analizini sürdüren Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın, hazırlıklarını tamamlamasının ardından kamu işçilerine yönelik ilk teklifini sunması bekleniyor. Teklifin paylaşılmasının ardından ise taraflar arasında ücret pazarlıkları hız kazanacak.

TÜM ÇALIŞANLARI ETKİLİYOR

Söz konusu protokol sadece kamu işçileri için değil, aynı zamanda özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile yapılacak olan grup toplu iş sözleşmeleri, kamu tarafındaki bu görüşmelerden doğrudan etkileniyor.

Ayrıca 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak olan ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu nedenle 2025 yılına ilişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, kamu emekçileri kadar özel sektör ve memur kesimi açısından da kritik bir referans noktası olma özelliği taşıyor.