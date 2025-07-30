Kamu işçilerine zam pazarlığında Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken sözler

Kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme sürecinde zam anlaşmazlığı sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025'in ikinci yarısı için enflasyon oranında zam teklif ettiklerini vurgulayarak "farklı aksettirildiğini" belirtti. Hükümetin önerisi ise ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay içinse yüzde 11 zam.

FARKLI NOKTALARA ÇEKİLDİ VE KABUL EDİLMEDİ

Işıkhan, 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklifin farklı noktalara çekildiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif, enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için temmuz-aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif, kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif, ikinci 6 ayın (temmuz-aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk."

"DAVETE TÜRK-İŞ KATILMADI"

Dün farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifi iletmek üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini davet ettiklerini bildiren Işıkhan, davete TÜRK-İŞ heyetinin katılmadığını, HAK-İŞ heyetinin katıldığını ve teklifi kendilerine ilettiklerini kaydetti.

Işıkhan, teklifi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdiklerini belirterek, "Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11 ki bu oran, temmuz-aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.