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 | İrem Çınar

Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik dönemeç! Türk-İş hükümete seslendi: Yeni zam teklifi şart

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında süreç devam ediyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, hükümetin 600 bin kamu işçisine verdiği yüzde 16'ık ve yüzde 8'lik zam teklifinin yetersiz olduğunu vurgulayarak yeni teklif beklediklerini belirtti.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:34

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında devam eden görüşmelere dair Karayolları Genel Müdürlüğü önünde dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

“İLK TEKLİF CİDDİYE ALINMADI, İKİNCİ TEKLİF GELMEDİ”

Ağar, işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) sunduğu ilk teklifi kabul etmediklerini, ikinci teklifin ise halen iletilmediğini belirtti. Bu nedenle Türk-İş ve bağlı sendikalarla birlikte eylem kararı aldıklarını ifade etti.

Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik dönemeç! Türk-İş hükümete seslendi: Yeni zam teklifi şart

“MAKUL ÜCRETİ GETİRİN, MÜZAKEREYE AÇIĞIZ”

Sendika olarak karşılarında ciddi bir teklif görmek istediklerini vurgulayan Ağar, "Eğer eylem yapılmasını istemiyorsanız, geçinebileceğimiz düzeyde makul bir ücreti masaya getirin. Tartışalım, konuşalım, anlaşalım ve artık bu işi çözelim" çağrısında bulundu.

VALİLİKLERDEN YASAK KARARI GELDİ

Eylem kararının ardından bazı valiliklerin, basın açıklamaları ve toplantılarla ilgili yasaklayıcı genelgeler yayımladığını söyleyen Ağar, bu durumun çalışanların demokratik haklarına müdahale anlamına geldiğine dikkat çekti.

Kamu işçilerinin zam pazarlığında kritik dönemeç! Türk-İş hükümete seslendi: Yeni zam teklifi şart

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Emeklerinin karşılığını alamadıkları sürece mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Ağar, bugün itibarıyla Türk-İş'e bağlı tüm şubelerde ve sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinin önünde eş zamanlı basın açıklamaları yapıldığını dile getirdi.

“KAMU İŞÇİSİ DEVLETİN İŞÇİSİDİR”

“Kamu işçisine sahip çıkmak, devlete sahip çıkmaktır” diyen Ağar, bu sürecin daha fazla uzatılmadan sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. "Bu işin uzamaması ve işçi arkadaşlarımızın mağdur olmaması için artık tekliflerini sunmalarını bekliyoruz" sözleriyle çağrısını yineledi.

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ETİKETLER
#toplu sözleşme
#kamu işçisi
#ramazan ağar
#kamu toplu sözleşmesi
#Türk-İş
#Ekonomi
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