Kamu işçilerinin zam pazarlığında rakam çıkmadı! Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak? Gözler yeni tarihte

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında beklenen uzlaşma sağlanamadı. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in bir araya geldiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, işçi ve işveren tarafları bir kez daha bir araya geldi. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini ağırladı. Kamuoyunun büyük merakla takip ettiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşirken, ücret artışına dair somut bir teklif henüz sunulmadı.

GÖRÜŞMELER BASINA KAPALI YAPILDI

TÜHİS Genel Merkezi’nde yapılan yaklaşık iki saatlik toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu katıldı. Toplantının ardından TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileri basına ortak açıklamalarda bulundu.

HENÜZ KARŞI TEKLİF SUNULMADI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sürecin halen devam ettiğini ifade ederek, sadece ücret artışı değil, sosyal haklar ve çalışma koşulları gibi konuların da masada olduğunu belirtti. Görüşmelerin zaman alabileceğini vurgulayan Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını konuşuyoruz. Ancak şu ana kadar teklifimize karşı herhangi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. Bir sonraki toplantının 1 Mayıs sonrasında yapılacağını belirten Ağar, kesin tarihin henüz netleşmediğini de ekledi.



Ağar, "Temennimiz bu sürecin masa başında, çalışanların hakları gözetilerek bir an önce sonuçlanmasıdır" şeklinde konuştu. TÜHİS’in yeni bir çalışma yaparak üçüncü toplantıya teklif getirmesini beklediklerini de dile getirdi.

"İŞÇİNİN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise görüşmelerin temel amacının, işçilerin ekonomik açıdan daha iyi koşullara ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Sert, "Henüz bir teklif sunulmadı ama yeniden bir araya gelinecek. Farklı alternatiflerle işçilerin enflasyona ezdirilmediği, mağduriyetlerinin giderildiği bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.