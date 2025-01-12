Kamu işçisi ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı! Bakanlık duyurdu

12 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu ve kamuya bağlı kurumlarda çalışan işçilerin (ek) ilave tediye ödeme tarihlerini duyurdu.

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Kamu ve kamuya bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ek ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı ocak ayının son haftasında işçilerin hesaplarında olacak.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bakanlık'tan yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu" ifadelerine yer verildi. Buna göre;

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlave tediyenin birinci yarısı 24.01.2025 tarihinde ödenecek.

Ödemelerin ikinci yarısı ise 24.03.2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Açıklamanın son bölümünde ise "Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.