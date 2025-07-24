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 | Bengü Sarıkuş

Kamu işçisi toplu sözleşmesinde flaş gelişme! İşveren teklifi geri çekti

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde flaş gelişme yaşandı. Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etmişti fakat ikinci ve sonraki 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti.

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Kamu işçisi toplu sözleşmesinde flaş gelişme! İşveren teklifi geri çekti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:34

Kamu İşveren Sendikası TÜHİS, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapılan görüşmede işçi sendikalarına son teklifini yaptı. TÜRK İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Daha önce birinci 6 ay itibarıyla yüzde 16-17 teklif edildi. Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay, üçüncü 6 ay ve dördüncü 6 ay gerçekleşen adı altında verildi” dedi.

Kamu işçisi toplu sözleşmesinde flaş gelişme! İşveren teklifi geri çekti

Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan işçi ücretlerine ilk 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ayda ise ocak – haziran dönemindeki yüzde 16,67 enflasyon oranında zam yapılacaktı. Sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin ücretlerine ise ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise sırasıyla temmuz ve ağustos ayları için açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacaktı.

Kamu işçisi toplu sözleşmesinde flaş gelişme! İşveren teklifi geri çekti

Edinilen bilgiye göre, kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemlerdeki ücret zamlarının gerçekleşen enflasyon oranında yapılması yönündeki teklifini geri çektiğini işçi sendikalarına bildirdi.

Kamu işçisi toplu sözleşmesinde flaş gelişme! İşveren teklifi geri çekti

TÜRK-İŞ 'KABUL EDİLEMEZ' OLARAK NİTELENDİRDİ

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ise yapılan teklifin kamuoyuna açıklandığı, geri çekilmesinin kabul edilemeyeceği cevabını verdiği öğrenildi. TÜRK - İŞ ve HAK - İŞ, işverenin geçen hafta açıkladığı teklif üzerindeki ısrarını sürdürüyor.

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#türk-iş
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#Kamu_işçileri
#Tühİs
#Ekonomi
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