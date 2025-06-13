Kamu işçisine zam teklifi belli oldu, 'Beklentileri karşılamıyor' tepkisi geldi

Yüz binlerce kamu işçisinin gözü kulağının üzerinde olduğu zam teklifi bugün belli oldu. TÜHİS’in açıkladığı zam oranına işçi kesiminden ilk tepki geldi. Asgari ücretle kıyaslama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay memnuniyetsizliği dile getirdi.

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için ise yüzde 8 zam teklifi sundu. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu teklifin işçilerin beklentisini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek sürecin grev aşamasına doğru ilerlediğini açıkladı.

"MARKET FİYATLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde açıklama yapan Atalay, 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme sürecinin 105 gün önce başlatıldığını, buna rağmen sunulan teklifin hâlâ tatmin edici olmadığını söyledi. Atalay, "Bu oranlar ne bizim ne toplumun ne de işçilerin beklentisini karşılıyor. TÜİK verileriyle, market fiyatlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor" dedi.

"BU ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN BİR TIK ÜSTÜNDE"

Sendikaların haziran ayının sonunda grev kararı almak zorunda olduklarını belirten Atalay, "Onun için hem bizi hem üyelerimizi hem ülkeyi yönetilecekleri sıkıntılı bir yaz bekliyor. Yani öyle zordayız ki ortalama 15 senelik bir işçinin şu anda aldığı ücret ortada. Yani bu ücret neredeyse asgari ücretin bir tık üstünde. Bu TÜİK rakamlarıyla, pazarla, marketle örtüşmüyor. İnanın işçiler zorda ve geçinemiyor." ifadelerini kullandı.

"GREV OLMADAN ÇÖZÜM TEMENNİ EDİYORUZ"

Görüşmelerin önümüzdeki hafta Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devam edeceğini belirten Atalay, tüm sendika ve kamu işçileriyle birlikte süreci yakından takip edeceklerini ifade etti. Çarşamba günü ise Maliye Bakanlığı önünde geniş katılımlı bir buluşma planlandığını duyurdu.

Atalay, sendikaların Haziran ayı sonunda grev kararı almak zorunda kalabileceğini belirterek, "Bizim eylem yapmak gibi bir derdimiz yok, ama işçilerin geçim şartları ortada. Grev olmadan çözüm bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.