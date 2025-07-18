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 | İrem Çınar

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün: Hükümet üçüncü teklifini bugün yapacak

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde son viraja girildi. Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son zam teklifini bugün saat 11.00'de gerçekleşecek toplantıda vereceği öğrenildi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:26

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, üniversiteler, bakanlıklar ve hastaneler gibi stratejik kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediğitoplu iş sözleşmesisürecinde sona gelindi.

İşçilerin gözü kulağı görüşmelerinden çıkacak karara çevrilmiş durumda. Hastanelerden üniversitelere, bakanlıklardan demiryolları ve karayollarına kadar birçok kritik kurumda çalışan kamu işçileri, zam pazarlığında hükümetin yeni teklifini bekliyor.

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün: Hükümet üçüncü teklifini bugün yapacak

HÜKÜMETİN İLK İKİ TEKLİFİNE RET

Toplu iş sözleşmesi kapsamında ilk olarak 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam öneren , bu teklifin kabul görmemesi üzerine ikinci teklifini sunmuştu. Yeni teklifte, ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam öngörülmüş, ancak işçi sendikaları taleplerin hâlâ karşılanmadığını vurgulamıştı.

Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün: Hükümet üçüncü teklifini bugün yapacak

YENİ TEKLİF BUGÜN AÇIKLANIYOR

Hak-İş ve Türk-İş’ten gelen sert açıklamaların ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çevrilmişti. Bakan Işıkhan, görüşmelerin sürdüğünü ve üçüncü teklifin hazırlanmakta olduğunu duyurmuştu.

Beklenen gelişme bugün yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, hükümet kamu işçilerine yönelik üçüncü ve son teklifini bugün saat 11.00’de yapılacak toplantıyla açıklayacak. İşçi kesimi, yapılacak yeni teklifin beklentilere daha yakın olmasını bekliyor.

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ETİKETLER
#zam oranı
#hükümet
#toplu sözleşme
#Kamu_işçileri
#Üçüncü Teklif
#İşçi Sendikaları
#Ekonomi
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