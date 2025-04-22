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 | İrem Çınar

Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

2025 yılına damga vuracak toplu pazarlık süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 600 bin 4D’li kamu işçisi, hükümetle yürütülen Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmelerinden çıkacak kararı merakla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hareket ettiği bu kritik süreçte talepler net, beklentiler ise yüksek. Kamu işçileri zam konusunda seslerini yükseltirken, yeni dönemde maaşlara yansıyacak oran için nefesler tutuldu. İşte kamu işçilerinin zam beklentisi ve görüşmelere dair detaylar...

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 10:39

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürüyor. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile kamu işverenini temsilen masada yer alan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) heyetleri, geçtiğimiz hafta ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Taraflar, 24 Nisan Perşembe günü bir kez daha bir araya gelecek.

Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

İŞVEREN KANADI SESSİZ, İŞÇİ TARAFI KARŞI TEKLİF BEKLİYOR

İşçi sendikaları, işveren tarafının zam teklifini bir an önce masaya koymasını beklerken, bu hafta yapılacak toplantıda TÜHİS’in karşı teklif sunmayacağı öngörülüyor. Görüşmeleri; TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar, İrfan Kabaloğlu ile HAK-İŞ adına Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu sürdürüyor.

Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

GÖZLER, ÜCRET VE SOSYAL HAKLARDA

27 Şubat 2025’te başlayan müzakere sürecinde, taraflar şu ana kadar idari konuların büyük bölümünde anlaşmaya vardı. Ancak işin en kritik başlığı olan ücret artışları ve sosyal haklar konusunda hâlâ net bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Bu durum, işçiler arasında artan bir beklenti ve sabırsızlığa yol açıyor.

Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

"SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 Nisan’daki ilk toplantının TÜHİS ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 24 Nisan’da tarafların yeniden buluşacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, müzakere sürecinin hassasiyetle sürdüğünü belirterek, "Ücretler, özlük hakları ve sosyal yardımlar konusunda teknik heyetler detaylı bir çalışma yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü de sürece dahil" ifadelerini kullandı.

Kamu işçisinin zam talebi belli oldu! Kritik süreçte son viraj: Talepler masada, gözler hükümette

İŞÇİ SENDİKALARININ TALEPLERİ NELER?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak hazırladıkları 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesini istiyor. Bu artışın ardından işçilere kıdem zammı yapılması, oluşacak yeni ücretin de 2025’in ilk yarısında yüzde 50 oranında artırılması talep ediliyor. Ayrıca 2025’in ikinci yarısı ve 2026’nın her iki yarısında da yüzde 25 ücret artışı ve her dönem için yüzde 10 refah payı isteniyor. Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması durumunda ise aradaki farkın işçiye ödenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Toplu sözleşme süreci, yalnızca bir ücret artışı anlamına gelmiyor. Geçim derdindeki yüz binlerce aile için bu görüşmeler, ekonomik geleceklerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu işçi zammı 2025 ne kadar olacak?
2025'in ilk 6 ayı için %50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için %25 zam ve %10 refah payı yer alıyor.
ETİKETLER
#toplu sözleşme
#kamu işçisi
#kamu toplu sözleşmesi
#Ekonomi
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