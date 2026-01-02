Menü Kapat
TGRT Haber
 Ümit Buget

Kamu lojmanı kira bedelleri belli oldu

Yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda 20,97 TL aylık kira bedeli alınacak.

Kamu lojmanı kira bedelleri belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanlığı'nın "Milli Emlak Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte kamu konutlarının 2026 yılı aylık kira bedelleri belirlendi.

Kamu lojmanı kira bedelleri belli oldu

Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda 20,97 TL aylık kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan ise metrekare başına 2,46 TL ilave kira bedeli alınacak.

Ayrıca elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 4,66 TL, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 4,04 TL, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 8,68 TL, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde ise metrekare başına 2,17 TL kira bedeli tahsis alınacak.

Kamu lojmanı kira bedelleri belli oldu

YAKIT KULLANIMI

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 8,38 TL yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,98 TL tahsil edilecek.

Bu Tebliğ 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.

