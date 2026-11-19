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ÖSYM'nin 2026-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıklamasıyla birlikte kamuya atanmak isteyen adaylar için tercih ve iş başvurusu süreci merak konusu oldu. Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayan binlerce kişi, kamu kurumlarının yayımladığı personel alım ilanlarına yöneldi. Sözleşmeli personel ve daimi işçi kadrolarında yapılacak alımlarda KPSS puanı şartı, mezuniyet düzeyi ve başvuru tarihleri kuruma göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2026 yılında hangi kamu kurumları personel alımı yapıyor? KPSS'li ve KPSS'siz kamu iş ilanlarına nereden başvuru yapılır?
19 Kasım
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ – 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK (19 Kasım - 3 Aralık)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – 60 KAYMAKAM ADAYI ALACAK (1 Aralık - 7 Aralık)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – 50 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK (7 Aralık - 18 Aralık)
18 Kasım
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ – 60 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Kasım - 2 Aralık)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – 1 ÖĞRETİM ÜYESİ DÜZELTME İLANI (18 Kasım - 30 Kasım)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – 11 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Kasım - 2 Aralık)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – 8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (18 Kasım - 2 Aralık)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ – 15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Kasım - 2 Aralık)
17 Kasım
MUDURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (14 Aralık - 25 Aralık)
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI – 10 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAK - DÜZELTME İLANI (23 Kasım - 4 Aralık)
16 Kasım
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – 20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 7 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – 7 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK (23 Kasım - 30 Kasım)
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – 13 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK (23 Kasım - 30 Kasım)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – 70 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 4 ADET ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – 23 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – 2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (16 Kasım - 30 Kasım)
14 Kasım
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – İPTAL İLANI (14 Kasım - 24 Kasım)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16 Kasım - 20 Kasım)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI DÜZELTME & İPTAL İLANI (14 Kasım - 23 Kasım)
DİCLE KALKINMA AJANSI – 4 SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALACAK (4 Aralık - 18 Aralık)
13 Kasım
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI – 10 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAK (23 Kasım - 4 Aralık)
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU – 5 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (1 Aralık - 14 Aralık)
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI – 10 MEMUR ALACAK (16 Kasım - 27 Kasım)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ – 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Kasım - 27 Kasım)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (13 Kasım - 27 Kasım)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 1 SÖZLEŞMELİ PSİKOLOG ALACAK (13 Kasım - 27 Kasım)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 1 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI (13 Kasım - 20 Kasım)
12 Kasım
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – 1 ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI (12 Kasım - 23 Kasım)
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI – 26 PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (20 Kasım - 21 Aralık)
11 Kasım
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ – 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (11 Kasım - 25 Kasım)
10 Kasım
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ – 12 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (10 Kasım - 25 Kasım)
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI – 16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (11 Kasım - 25 Kasım)
ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI – İPTAL İLANI (1 Aralık - 3 Aralık)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (10 Kasım - 24 Kasım)
9 Kasım
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ – 9 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI (9 Kasım - 23 Kasım)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – 9 ADET ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ – 6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ – İPTAL İLANI (9 Kasım - 23 Kasım)
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU – 10 KAMU DENETÇİLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK (9 Kasım - 22 Kasım)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – 5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
7 Kasım
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – İPTAL İLANI (7 Kasım - 21 Kasım)
6 Kasım
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 20 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 ADET ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DÜZELTME İLANI (6 Kasım - 20 Kasım)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ – 20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (6 Kasım - 21 Kasım)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – 8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – 18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (6 Kasım - 21 Kasım)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – 7 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (6 Kasım - 21 Kasım)
BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 İTFAİYE ERİ ALACAK (21 Aralık - 23 Aralık)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – 100 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK (9 Kasım - 22 Kasım)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (6 Kasım - 20 Kasım)
5 Kasım
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – 4 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK (5 Kasım - 20 Kasım)
AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 MEMUR ALACAK (21 Aralık - 25 Aralık)
GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 4 MEMUR ALACAK (21 Aralık - 5 Ocak)
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ – 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (5 Kasım - 19 Kasım)
4 Kasım
ZAFER KALKINMA AJANSI – 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (25 Kasım - 14 Aralık)
TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 MEMUR ALACAK (16 Aralık - 18 Aralık)
ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 4 ZABITA MEMURU ALACAK (21 Aralık - 23 Aralık)
3 Kasım
ELEŞKİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 MEMUR ALACAK (9 Aralık - 11 Aralık)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – 68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (3 Kasım - 19 Kasım)
2 Kasım
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 2 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (2 Kasım - 1 Aralık)
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI – 1 UZMAN ALACAK (23 Kasım - 6 Aralık)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI – TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL MEZUNLARINDAN 2026 YILI MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ (2 Kasım - 23 Kasım)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI – TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL MEZUNLARINDAN 2026 YILI BANDO SINIFI MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ (2 Kasım - 23 Kasım)
30 Ekim
NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU – 8 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (9 Kasım - 23 Kasım)
KAMU İHALE KURUMU – 25 KAMU İHALE UZMAN YARDIMCISI ALACAK (9 Kasım - 20 Kasım)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK (30 Ekim - 25 Kasım)
28 Ekim
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ – 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (30 Kasım - 9 Aralık)
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 36 ZABITA MEMURU ALACAK (7 Aralık - 11 Aralık)
EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 9 MEMUR ALACAK (7 Aralık - 10 Aralık)
27 Ekim
KARŞIYAKA (İZMİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 6 MEMUR ALACAK (30 Kasım - 2 Aralık)
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 9 MEMUR ALACAK (14 Aralık - 18 Aralık)
ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 MEMUR ALACAK (1 Aralık - 3 Aralık)
26 Ekim
DOĞANYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI – İPTAL İLANI (2 Aralık - 4 Aralık)
BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 4 MEMUR ALACAK (9 Aralık - 11 Aralık)
23 Ekim
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 90 ZABITA MEMURU ALACAK (30 Kasım - 4 Aralık)
22 Ekim
KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (30 Kasım - 4 Aralık)
SARIİDRİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI – DÜLETME İLANI (18 Kasım - 20 Kasım)
21 Ekim
BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 MEMUR ALACAK (MADEN MÜHENDİSİ) (30 Kasım - 2 Aralık)
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 1 MEMUR ALACAK (30 Kasım - 11 Aralık)
19 Ekim
DOĞANYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (2 Aralık - 4 Aralık)
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI – 6 UZMAN, 1 DESTEK PERSONELİ ALACAK (9 Kasım - 3 Aralık)
16 Ekim
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 2 MEMUR ALACAK (16 Kasım - 19 Kasım)
15 Ekim
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK (23 Kasım - 4 Aralık)