Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! 495 personel alınacak: İşte başvuru takvimi ve şartlar

Kamu kurumları, 2025 yılı için memur ve işçi alımı sürecini başlattı. Devlet Demiryolları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TMSF ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek. Başvurular, e-Devlet ve İŞKUR üzerinden belirlenen tarihlerde yapılacak. İşte detaylar ve başvuru şartları…

Mart 2025 itibarıyla birçok kamu kurumu çeşitli branşlarda memur ve işçi alımı için duyuru yayımladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için fırsatlar sunan ilanlarda, başvurular internet üzerinden yapılacak. Kamu kurumları toplamda 495 personel alacak. İşte kadrolar ve başvuru şartları...

VERGİ DENETİM KURULU 250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Kadro dağılımı şu şekilde olacak:

200 kişi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından,

50 kişi mühendislik fakülteleri mezunlarından seçilecek.

Başvurular, 7-16 Nisan 2025 tarihleri arasında hmb.gov.tr adresinden yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 95 PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

İçişleri Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfında, taşra teşkilatında görev yapacak 95 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacak. KPSS 2023-2024’te en az 70 puan alma şartı aranıyor. Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Sınavlar, 14-22 Nisan 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 93 UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 Hazine Uzman Yardımcısı kadrosu için alım gerçekleştirecek.

Başvurular, 3-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Alımlar yazılı ve sözlü sınav süreçleri ile tamamlanacak.

TCDD 57 İŞÇİ ALIMI YAPACAK: KPSS ŞARTI VAR

Devlet Demiryolları (TCDD), tren teşkil işçisi ve liman vinç operatörü kadrolarında 57 işçi alımı yapacağını duyurdu.

İlanlar 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden yapılacak.

Alınacak kadrolar: 48 Tren Teşkil İşçisi , 9 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG)

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Vergi Denetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ilanları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Devlet Demiryolları işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sputnik'in derlediği habere göre, her ilan için belirlenen özel ve genel şartları taşımayan adaylar başvuruda bulunamayacak.