Kamuda esnek ve uzaktan çalışma taslağı hazır! Öncelik gönüllülük esası

20 Ağustos 2024 08:25 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 08:33

Esnek ve uzaktan çalışma modelleri Türkiye'nin gündeminde en ön sıralarda yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özel sektörden gelen talep doğrultusunda hayata geçirmek için hazırlıklara başladığı uygulamanın kamu çalışanları için geçerli olup olmayacağı merak konusuydu.

Bu merakı giderecek haber çok geçmeden geldi. Bakanlık'ın kamu çalışanları için de esnek çalışma saati ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde durduğu ve bu yönde bir yönetmelik taslağı hazırlattığı öğrenildi.

6 MODELLİ ESNEK ÇALIŞMA SAATİ TASLAĞI

Takvim'de yer alan habere göre söz konusu taslak 6 model içeriyor. Taslakta öne çıkan bilgilere göre;

Gönüllülük esasına dayanacak sistemde esnek çalışan ile çalışmayan arasındaki özlük hakları bakımından eşitlik korunacak.

Mesailer esnek ve çekirdek olarak ikiye ayrılacak. Memurların çekirdek zamanda kurum içindre bulunmaları zorunlu olaak, esnek zamanda bu zorunluluk aranmayacak.

Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak

Esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak. Bu süreler de kurum yöneticileri tarafından belirlenecek.

Memurlara, günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabilecek. Ancak bunun sabitlenmesi de istenebilecek. Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla yazılı başvuruda bulunmaları üzerine kanuni çalışma sürelerinden daha az süreyle çalışmalarını yürütebilecek.

İşte 6 adımlı modelin madde madde detayları:

1- MESAİ SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

Gönüllülük esas olacak.

En fazla 5 saatlik çekirdek zaman bulunacak.

Toplam çalışma 8 saate tamamlanacak.

Memurlar erken başlayıp erken bitirebilecek.

2- MESAİ SAATLERİNİN DEĞİŞKENLİĞİ

Memurlar haftalık mesai saatlerini değiştirebilecek.

Çekirdek ve esnek zamanları farklı kullanabilecek.

İşin yapısına göre çekirdek zaman yeterli olabilecek.

3- MESAİ SAATLERİNİ YOĞUNLAŞTIRMA

2 saat erken gelip ya da 2 saat geç çıkılacak.

Fazla çalışmalar sonraki hafta izne dönüşecek.

Günlük çalışma 10 saati geçmeyecek,

4- UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ

Çalışmalar bilişim sistemi üzerinden olacak.

Haftanın belli günlerinde ya da proje bazlı yapılabilecek.

Yurt içinde veya yurt dışında kullanılabilecek.

İşle ilgili tüm ekipman kurumca sağlanacak.

5- KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA MODELİ

Yaşlı, bakıma muhtaç ya da engelli memurlar daha az sürede çalışabilecek.

Kısmi çalışma geçici ya da kalıcı olabilecek.

Yakını ile ilgili sağlık sorunlarında 2 ay 5 saat kısmi çalışma yapılabilecek.

6- EĞİTİM İÇİN KISMİ ÇALIŞMA MODELİ