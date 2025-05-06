Kamuda geçici işçi alımında yeni düzenleme! 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı: Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul
Kamuda geçici işçi alımlarında yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, işe alınacak kişilerin işe başlamadan en az 6 ay önce sigortasız olmaları şartı aranabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.
Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.