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 | İrem Çınar

Kamuda geçici işçi alımında yeni düzenleme! 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda geçici işçi alımlarında yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, işe alınacak kişilerin işe başlamadan en az 6 ay önce sigortasız olmaları şartı aranabilecek.

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Kamuda geçici işçi alımında yeni düzenleme! 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:16

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

6 AY SİGORTASIZ OLMA ŞARTI

Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.

Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu işçisi kimlere denir?
Adliye binaları başta olmak üzere kamu sektörünün inşa ettiği alanlarda faaliyet gösteren kişiler kamu çalışanı olarak nitelendirilir.
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