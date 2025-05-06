Kamuda geçici işçi alımında yeni düzenleme! 6 ay öncesine kadar sigortasız olma şartı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.



6 AY SİGORTASIZ OLMA ŞARTI

Yönetmeliğe göre kamuda geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.



Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar ise bu şarttan muaf tutulacak.