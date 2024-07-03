Kamuda tasarruf düzenlemeleri hız kesmiyor! Defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları artık tek çatı altında

03 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:55

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Kamuda tasarruf düzenlemeleri hız kesmeden işliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplama karara aldı.

Kararname, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

DEFTERDARLIKLAR VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI BİRLEŞİYOR

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilecek.

Kararnameyle 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülecek.

Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynen korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına tabi defterdara bağlı çalıştıracak.

Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık olarak hizmet verilecek.

Yeni defterdarlıklar vergi dairesi başkanlıklarının yetkisiyle hareket edecek.

DEFTERDARLIK PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ DE KALDIRILDI

Defterdarlık Personel Müdürlüğü de GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğünce yürütülecek.

Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını alacak.

Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini alacak.

İstanbul'da bulunan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı da kaldırılıp GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak.

Bakanlığın görev tanımlarında da düzenlemeler yapılacak.