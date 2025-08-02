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 | İrem Çınar

Kamu işçisine zam pazarlığında sona gelindi! İmzalar bugün atılacak

600 bin kamu işçisini kapsayan 2025-2026 toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Türk-İş ve Hak-İş ile işveren tarafı arasında bugün protokole imza atılacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:00

Kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025-2026 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. ve konfederasyonları ile kamu işverenini temsilen Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında yürütülen uzun soluklu pazarlıklar, nihayet anlaşmayla sonuçlandı. Tarafların bugün protokole resmi imzaları atması bekleniyor.

Kamu işçisine zam pazarlığında sona gelindi! İmzalar bugün atılacak

ZAM ORANI YÜZDE 14 SEVİYESİNE ÇIKTI

31 Temmuz'da gerçekleşen kritik toplantıda, yaklaşık 4 saat boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yoğun bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede hükümet, kamu işçilerine yönelik yeni bir zam önerisini masaya getirdi.

Teklifle birlikte, yılın ikinci yarısı için öngörülen yüzde 11’lik ücret artışına ek olarak günlük 50 TL, yani aylık 1500 TL seyyanen zam yapılması önerildi. Sendika temsilcilerine göre, bu ilaveyle birlikte toplam yüzde 14 seviyelerine çıktı.

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#türk-iş
#kamu çalışanları
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#zam oranı
#hak-iş
#Tühİs
#Ekonomi
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