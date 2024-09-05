Kamudan yapılacak ödemelerde yeni dönem! Vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişledi

05 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:53

Kamu idarelerine yapılacak ödemeler için vergi borcu bulunmaması şartının kapsamı genişledi. Tebliğin 1 Ekim’de yürürlüğe gireceği öğrenildi.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu!

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu!

Kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, ödeme veya icra emirleri kapsamında yapılacak ödemeler için yenilik geliyor. Buna göre, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğde kamudan yapılacak ödemelerde vergi borcu bulunmaması şartının kapsamının genişletildiği öğrenildi.

BORÇ DURUMU VERGİSİ İSTENECEK

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleriyle bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında, 5 bin liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep edilecek. Tebliğ'in 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.