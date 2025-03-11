Kamuya 10 bin 774 yeni personel alımı! 61 kurum duyurdu: İşte merak edilen kamu personel alımı ilanları

Kamuda memur olmak isteyenlere müjde. 61 farklı kamu kurumu, toplamda 10.774 personel alımı yapacak. Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok belediye de bu alımlar arasında yer alıyor. Peki, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? KPSS şartı aranıyor mu? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte kamu personel alımıyla ilgili tüm merak edilenler...
Milyonlarca vatandaşın memur olma hayalini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla beklediği duyurular, nihayet geldi. 61 farklı kamu kurumu, toplamda 10.774 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru detayları da netleşti. Bu alımlar, memur, zabıta memuru, destek personeli, itfaiye eri, hemşire, sağlık personeli, uzman yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak. İşte kamu personel alımıyla ilgili tüm detaylar ve ilanlar...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.
Şenpazar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 zabıta memuru alacak. Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 iç denetçi alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 memur alacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 11 Mart tarihinde başlayacak 25 Mart tarihinde sona erecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 13 Mart tarihinde başlayacak 18 Mart tarihinde sona erecek.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3627 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri, şoför, operatör kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.
Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar; zabıta memuru, memur kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.
Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.
Dikili (İzmir) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 tekniker alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 4 Nisan tarihinde sona erecek.
Milas Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 fon uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 4 Nisan tarihinde sona erecek.
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.
Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 zabıta memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek. Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Başvurular, "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.
Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) yapılacak. Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak. 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. 26 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 9 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Zonguldak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 mühendis alınacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.
Osmaniye Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 memur alımı yapılacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 MEMUR ALACAK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 memur alımı yapılacak. Alımlar, itfaiye eri kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.
Datça Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 zabıta memuru alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 12 Mart tarihinde sona erecek.
Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, zabıta memurluğu kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.
Adalar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 memur alacak. Alımlar, memur, mühendis, zabıta, veteriner hekim, şehir planlamacısı kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Vakfıkebilir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar; mühendis, şehir planlamacısı, tekniker kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 19 Mart tarihinde sona erecek.
Arsuz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 26 Mart tarihinde sona erecek.
Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 personel alımı yapacak. Alımlar; memur, mimar, mühendis, sanat tarihçisi kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.
Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Bornova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Yenişehir (Bursa) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 memur alacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 nisan tarihinde sona erecek.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 engelli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 3 Nisan tarihde sona erecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 39 memur alımı yapacak. Alımlar 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.
Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar; mühendis, tekniker, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 13 Mart tarihinde sona erecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; hemşire, tekniker, destek personeli, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Mart tarihinde sona erecek.
Akkuş Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 arşiv uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 1 Mart tarihinde başlayacak 31 Mart tarihinde sona erecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 personel alımı yapacak. Alımlar; itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde istimdam edilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.
Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; teknisyen, büro personeli, veteriner hekim, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.
Erciyes Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapacak Alımlar; hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 46 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, müze görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, mimar, mühendis kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 16 Mart tarihinde sona erecek.
Dalaman Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 18 Mart tarihinde sona erecek.
Kayseri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli uçak ve helikopter pilotu alımı yapacak. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 16 Mart tarihinde sona erecek.
Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 17 Nisan tarihinde sona erecek.
Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 memur alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.
Şenoba Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 17 Nisan tarihinde sona erecek.
Trabzon Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 7 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.
Gümüşhane İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; mühendis, mimar, şehir ve bölge planlayıcısı kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.
Derinkuyu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, psikolog, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 21 Mart tarihinde sona erecek.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4500 geçici işçi alımı yapacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 116 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; hemşire, perfüzyonist, sağlık teknikeri, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 21 Mart tarihinde sona erecek.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek. Alımın 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olarak gerçekleşecek. Alım kapsamında 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisi verildi.