Kamuya 12 bin 279 personel alımı yapılacak! 69 kurum duyurdu: İşte merak edilen memur alımı ilanları

Kamuda memur olmak isteyenlere müjde. 61 farklı kamu kurumu, toplamda 12 bin 279 personel alımı yapacak. Ticaret Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, YÖK, TPAO, Emniyet Genel Müdürlüğü ve birçok belediye de bu alımlar arasında yer alıyor. Peki, hangi kadrolara personel alımı yapılacak? KPSS şartı aranıyor mu? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte kamu personel alımıyla ilgili tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşın memur olma hayalini gerçekleştirmek için sabırsızlıkla beklediği duyurular, nihayet geldi. 69 farklı kamu kurumu, toplamda 12 bin 279 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru detayları da netleşti. Bu alımlar, memur, zabıta memuru, destek personeli, itfaiye eri, hemşire, sağlık personeli, uzman yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda yapılacak. İşte kamu personel alımıyla ilgili tüm detaylar ve ilanlar...

TPAO 106 İŞÇİ ALACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 önlisans mezunu işçi alınacak.

Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Giresun üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 29 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 26 Mart tarihinde sona erecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 80 MEMUR ALACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak. Alımlar; itfaiye eri, zabıta memuru, tahsildar, hemşire, mühendis kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 28 Mart tarihinde sona erecek.

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALACAK

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek. Alımın 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olarak gerçekleşecek. Alım kapsamında 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisi verildi. Başvurular 24 mart tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; avukat, psikolog, mühendis, sağlık teknikeri, tekniker, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 28 Mart tarihinde sona erecek.

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 900 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; avukat, mühendis, tekniker, büro personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 19 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 252 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 252 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

ADLI TIP KURUMU 80 MEMUR ALACAK

Adli Tup Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 30 Mart tarihinde sona erecek.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.

ŞENPAZAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Şenpazar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇ DENETÇİ ALACAK

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 iç denetçi alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 70 MEMUR ALACAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 memur alacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 11 Mart tarihinde başlayacak 25 Mart tarihinde sona erecek.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 24 Mart tarihinde sona erecek.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 13 Mart tarihinde başlayacak 18 Mart tarihinde sona erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3627 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3627 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri, şoför, operatör kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 60 MEMUR ALACAK

Bakırköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar; zabıta memuru, memur kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

DİKİLİ (İZMİR) BELEDİYESİ 1 TEKNİKER ALACAK

Dikili (İzmir) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 tekniker alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 4 Nisan tarihinde sona erecek.

MİLAS BELEDİYESİ 20 ZABITA MEMURU ALACAK

Milas Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

TMSF 10 UZMAN YARDIMICI ALACAK

Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 fon uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 4 Nisan tarihinde sona erecek.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 10 ZABITA MEMURU ALACAK

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 MEMUR ALACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

AKSEKİ BELEDİYESİ 2 ZABITA ALACAK

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 zabıta memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 95 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek. Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Başvurular, "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 343 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü klasik usulle 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI DA ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Alınacak 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 50'si de mühendislik fakültesi mezunları arasından seçilecek.

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) yapılacak. Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025'te, mühendislik fakülteleri için de test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava da tabi tutulacak. 7 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

SSB 38 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile 38 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. 26 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 9 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 MÜHENDİS ALACAK

Zonguldak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 mühendis alınacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 MEMUR ALACAK

Osmaniye Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 memur alımı yapılacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 MEMUR ALACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 memur alımı yapılacak. Alımlar, itfaiye eri kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 ZABITA MEMURU ALACAK

Datça Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 zabıta memuru alacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 12 Mart tarihinde sona erecek.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 MEMUR ALACAK

Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, zabıta memurluğu kadrosunda gerçekleşecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 MEMUR ALACAK

Adalar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 memur alacak. Alımlar, memur, mühendis, zabıta, veteriner hekim, şehir planlamacısı kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

VAKFIKEBİR BELEDİYESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Vakfıkebilir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar; mühendis, şehir planlamacısı, tekniker kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 19 Mart tarihinde sona erecek.

ARSUZ BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Arsuz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 26 Mart tarihinde sona erecek.

TİRE BELEDİYESİ 4 PERSONEL ALACAK

Tire Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 personel alımı yapacak. Alımlar; memur, mimar, mühendis, sanat tarihçisi kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

YÖK 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 9 Nisan tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 9 MEMUR ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

BORNOVA BELEDİYESİ 15 MEMUR ALACAK

Bornova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 MEMUR ALACAK

Yenişehir (Bursa) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 memur alacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 9 nisan tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 engelli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 3 Nisan tarihde sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 39 MEMUR ALACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 39 memur alımı yapacak. Alımlar 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

OTLUKBELİ BELEDİYESİ 1 MÜHENDİS ALACAK

Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; hemşire, tekniker, destek personeli, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Mart tarihinde sona erecek.

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AKKUŞ BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Akkuş Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 arşiv uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 1 Mart tarihinde başlayacak 31 Mart tarihinde sona erecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 PERSONEL ALACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 100 personel alımı yapacak. Alımlar; itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde istimdam edilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; teknisyen, büro personeli, veteriner hekim, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Erciyes Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapacak Alımlar; hemşire, sağlık teknikeri, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 46 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 46 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, müze görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, mimar, mühendis kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 16 Mart tarihinde sona erecek.

DALAMAN BELEDİYESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Dalaman Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 18 Mart tarihinde sona erecek.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kayseri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 17 Mart tarihinde sona erecek.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 sözleşmeli uçak ve helikopter pilotu alımı yapacak. Başvurular 17 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 78 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 78 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 16 Mart tarihinde sona erecek.

EYNESİL BELEDİYESİ 1 PERSONEL ALACAK

Eynesil Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 17 Nisan tarihinde sona erecek.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ 20 MEMUR ALACAK

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 memur alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

ŞENOBA BELEDİYESİ 20 MEMUR ALACAK

Şenoba Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak. Başvurular 15 Nisan tarihinde başlayacak 17 Nisan tarihinde sona erecek.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Trabzon Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 7 Mart tarihinde başlayacak 21 Mart tarihinde sona erecek.

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gümüşhane İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli personel alacak. Alımlar; mühendis, mimar, şehir ve bölge planlayıcısı kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

DERİNKUYU BELEDİYESİ 1 PERSONEL ALACAK

Derinkuyu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak. Başvurular 14 Nisan tarihinde başlayacak 18 Nisan tarihinde sona erecek.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; büro personeli, psikolog, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 21 Mart tarihinde sona erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4500 İŞÇİ ALACAK

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4500 geçici işçi alımı yapacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 116 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 116 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar; hemşire, perfüzyonist, sağlık teknikeri, destek personeli kadrolarında gerçekleşecek. Başvurular 21 Mart tarihinde sona erecek.