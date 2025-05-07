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 | Bengü Sarıkuş

Kanal İstanbul'da ilk köprünün ayakları 100 metreye ulaştı

Kanal İstanbul projesi kapsamında inşa edilen 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak köprünün ayakları 100 metreye ulaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 14:54

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 100 metreye ulaştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün çevresinde ise konutlarda hızla yükselmeye devam ediyor.


İstanbul için 'Çılgın Proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Köprünün ayaklarının 100 metreyi ulaşması ile birlikte köprü yolu için de çalışmalar hızlandı. Hafriyat kamyonları ve kepçeler yolun geçeceği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kanal İstanbul'da ilk köprünün ayakları 100 metreye ulaştı

Köprünün her iki ayağındaki işçilerin hummalı çalışması havadan çekilen görüntüleri yansıdı. Köprü projesi için onlarca vinç aynı anda çalışıyor. Köprü ile birlikte çevredeki konutlar da yükseliyor. Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

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#Sazlıdere Köprüsü
#İstanbul Projeleri
#Ekonomi
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