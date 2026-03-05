Kanlı savaşın tek kazananı dolar oluyor

MarketWatch’un haberine göre BNY Piyasalar Makro Stratejisi Başkanı Bob Savage, bu durumu oldukça net bir şekilde özetliyor. Savage’a göre silah satın almak isteyen ülkeler için finansman gerekiyor ve dünyanın en büyük silah tedarikçisi ABD olduğu için bu işlemler çoğunlukla dolar üzerinden yapılıyor.

“Silah satın almak için finansmana ihtiyacınız var ve dünyanın en büyük tedarikçisi ABD olduğuna göre muhtemelen dolarınız olmasını isteyeceksiniz” diyor Savage.