Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında eğitim alan öğrencilere yönelik yeni bir destek uygulanmaya başlıyor. İstanbul’da ikamet eden ve eğitim alan öğrencileri kapsayacak, kantin kart desteğinin orta vadede 100 bin öğrenciye ulaşması bekleniyor. İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli olacak kantin kart desteği herhangi bir akademik başarıya yönelik şartı olmayacak. Kantin kart desteği ile beraber ekonomik zorluklar sebebiyle okullarda beslenme sorunu yaşayan çocukların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor. Kantin kart desteğine başvuru yapmaya hazırlananlar ise şartlara ve başvuru tarihine odaklandı. Kantin kart desteği ödemeleri okulların açık olduğu aylarda yapılacak. Peki Kantin kart desteği başvuru ekranı nerede? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…

KANTİN KART DESTEĞİ BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

İstanbul Valisi Davut Gül kantin kart desteğinin detaylarını açıkladı. “Gönülden Bir Öğün Kart” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2.000 liralık destek sağlanacak. İstanbul Valiliği tarafından çalışma tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri kısa süre içerisinde belli olacak.

KANTİN KART DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kantin kart desteği için herhangi bir başvuru ekranı bulunmayacak. Vali Gül, açıklamasında sosyal yardımlaşma vakıflarında ailelerin gelir durumunun belli olduğuna vurgu yaparak “ Şeffaf ve objektif kriterlerle bu çocuklar tespit edilecek. Sistem şöyle yürüyecek; çocuklarımıza bir kart vereceğiz. Halk Bank Genel Müdürümüz kartları temin ediyor. Bu kartlara aylık 2 bin TL yatıracağız. “ dedi.

KANTİN KART BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kantin kart desteğinde öncelik ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere verilecek. Kantin kart desteği, İstanbul’da ikamet eden ve eğitim alan öğrencileri kapsayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kantin kart desteğinden faydalanması bekleniyor.

Öğrencilere sağlanan kantin kart sadece okul kantinlerinde geçerli olurken market, büfe, bakkal vb. yerlerde geçerli olmayacak. Kartlara her ay düzenli olarak yüklenen 2 bin TL, öğrencinin günlük sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek ihtiyaçları için kullanılabilmektedir.

İSTANBUL VALİSİ GÜL DESTEĞİN DETAYLARINI AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak" diye konuştu.

