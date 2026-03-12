Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okul kantinlerinde kullanabilmesi için kantin kart desteği verilmeye başlanacak. Öğrencilere sağlanan burs, kırtasiye parası yardımlarına bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen uygulamayla beraber öğrenciler, okul kantinlerinden ücretsiz alışveriş yapabilecek. Öğrencilere aylık olarak 2.000 TL kantin desteği sunulacak. Kantin kart desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve aileleri ise başvuru tarihi, başvuru şartları ve başvuru yöntemlerine odaklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, kantin kart desteğine ilişkin detayları açıkladı. Kantin kart desteğinin düzenli olarak her ay verileceğine dikkat çeken Vali Gül, desteğin sadece okul kantinlerinde geçerli olacağını ifade etti. Peki Kantin kart desteği başvurusu 2026 ne zaman, şartları neler? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 14:38

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında alan öğrencilere yönelik yeni bir uygulanmaya başlıyor. ’da ikamet eden ve eğitim alan öğrencileri kapsayacak, kantin kart desteğinin orta vadede 100 bin öğrenciye ulaşması bekleniyor. İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli olacak kantin kart desteği herhangi bir akademik başarıya yönelik şartı olmayacak. Kantin kart desteği ile beraber ekonomik zorluklar sebebiyle okullarda beslenme sorunu yaşayan çocukların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor. Kantin kart desteğine başvuru yapmaya hazırlananlar ise şartlara ve başvuru tarihine odaklandı. Kantin kart desteği ödemeleri okulların açık olduğu aylarda yapılacak. Peki Kantin kart desteği başvuru ekranı nerede? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…

KANTİN KART DESTEĞİ BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

İstanbul Valisi Davut Gül kantin kart desteğinin detaylarını açıkladı. “Gönülden Bir Öğün Kart” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2.000 liralık destek sağlanacak. İstanbul Valiliği tarafından çalışma tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri kısa süre içerisinde belli olacak.

Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?

KANTİN KART DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kantin kart desteği için herhangi bir başvuru ekranı bulunmayacak. Vali Gül, açıklamasında sosyal yardımlaşma vakıflarında ailelerin gelir durumunun belli olduğuna vurgu yaparak “ Şeffaf ve objektif kriterlerle bu çocuklar tespit edilecek. Sistem şöyle yürüyecek; çocuklarımıza bir kart vereceğiz. Halk Bank Genel Müdürümüz kartları temin ediyor. Bu kartlara aylık 2 bin TL yatıracağız. “ dedi.

Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?

KANTİN KART BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kantin kart desteğinde öncelik ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere verilecek. Kantin kart desteği, İstanbul’da ikamet eden ve eğitim alan öğrencileri kapsayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kantin kart desteğinden faydalanması bekleniyor.

Öğrencilere sağlanan kantin kart sadece okul kantinlerinde geçerli olurken market, büfe, bakkal vb. yerlerde geçerli olmayacak. Kartlara her ay düzenli olarak yüklenen 2 bin TL, öğrencinin günlük sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek ihtiyaçları için kullanılabilmektedir.

Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?

İSTANBUL VALİSİ GÜL DESTEĞİN DETAYLARINI AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak" diye konuştu.

Kantin kart desteği başvuruları 2026! Kantin kart nedir, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvurusu ne zaman?
ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#öğrenci
#destek
#Kantinkart
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.