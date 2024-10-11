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Son dakika | Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:24
Son dakika | Kanun teklifi TBMM&#039;ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak

Son dakika haberi: Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM'ye getirildi. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartından yıllık 750 lira Savunma Sanayi Fonu ücreti alınması için düğmeye basıldı. İşte yeni vergi paketiyle ilgili tüm detaylar...

Son dakika haberine göre Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi​ TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor.

Son dakika | Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak - 1. Resim

En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması olarak öne çıkıyor. 

Son dakika | Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak - 2. Resim

KREDİ KARTLARINDAN SAVUNMA SANAYİ FONU ÜCRETİ ALINACAK


Savunma Sanayii​ Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.

Son dakika | Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak - 3. Resim

DAMGA VE YILLIK VERGİNİN YARISI TUTARINDA...

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.

Son dakika | Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak - 4. Resim

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.
Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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