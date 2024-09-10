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KAP açıklaması geldi: QNB Finansbank isim değiştiriyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Eylül 2024 16:49 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:25
KAP açıklaması geldi: QNB Finansbank isim değiştiriyor

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan QNB Finansbank isim değişikliğine gidiyor. Banka, konuya ilişkin KAP'a açıklama yaptı.

Katar merkezli dünyaca finans şirketi QNB, Türkiye'deki ismiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Dev banka Türkiye'deki ismini değiştirmeye hazırlanıyor.

QNB Finansbank'tan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bankanın 1 Ekim'de konuya ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağı bildirildi.

KAP açıklaması geldi: QNB Finansbank isim değiştiriyor - 1. Resim

QNB FİNANSBANK'IN YENİ ADI BELLİ OLDU

Toplantının gündem maddelerinin de yer aldığı KAP açıklamasında, bankanın "QNB Finansbank Anonim Şirketi", kısaca QNB Finansbank olan mevcut ticari ünvanının "QNB Bank Anonim Şirketi", kısaca "QNB" olarak değiştirilmesi değerlendirilecek.

Banka yönetimi, gündem başlıklarını 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda görüşerek karara bağlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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