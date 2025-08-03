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 | Bengü Sarıkuş

Kapadokya'da turizm kritik seviyeleri gördü

KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, turizm sezonunun beklentilerin çok altında seyrettiğini belirterek, “Ortalama geceleme süresi 1,8 güne düştü, doluluk oranı yüzde 28. Bu tablo sürdürülebilir değil” dedi.

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Kapadokya'da turizm kritik seviyeleri gördü
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:32

KAPYAD verilerine göre ’da 2025’in ilk beş ayında ortalama yüzde 28, ortalama geceleme süresi ise 1,8 gün olarak gerçekleşti. Tosun, “Bu oranlarla Kapadokya’da sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor” dedi.

Kapadokya'da turizm kritik seviyeleri gördü

KALİTEYİ DÜŞÜREN AKSİYONLAR

Tosun, konut alanı olarak planlanan bölgelerde hızla açılan küçük oteller ve Airbnb tarzı işletmelerin hem kaliteyi düşürdüğünü hem de arz fazlasına yol açtığını belirterek, “Bölgede 871 bakanlık belgeli tesis var. Talebe göre değil, kontrolsüz büyümeyle oluşan bu tablo doluluk oranlarını düşürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya'da turizm kritik seviyeleri gördü

GELİR POTANSİYELİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Kapadokya Üniversitesi araştırmalarına göre bölgenin 2024 yılı turizm geliri 2 milyar 61 milyon dolar olurken, 2025 için beklenti 2,37 milyar dolar seviyesinde. Tosun, geceleme süresinin 1,8 günden 2,5 güne çıkarılması halinde bölgenin gelir potansiyelinde yüzde 40’lık bir artışla 5 milyar dolarlık bir seviyenin hedeflenebileceğini vurguladı.

Kapadokya'da turizm kritik seviyeleri gördü

MİCHELİN ETKİSİ VE YENİ YATIRIMLAR

Kapadokya’nın 2026 Michelin Rehberi’ne dahil edilmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirten Tosun, bu sürecin arkeoloji, gastronomi ve kültür yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle uluslararası bir arkeoloji müzesine duyulan ihtiyacın altını çizen Tosun, Sobesos Antik Kenti kazılarının yeniden başlamasını “bölge için çok değerli bir gelişme” olarak değerlendirdi.

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ETİKETLER
#turizm
#kapadokya
#kalite
#Otel Doluluk Oranı
#Geceleme Süresi
#Sürdürülebilir Turizm
#Arz Fazlası
#Ekonomi
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