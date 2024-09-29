Kapalı Çarşı'da büyük kriz! Tüm esnaf ayaklandı

29 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:56

Kapalı Çarşı esnafı dükkanlarının ışıklarını söndürecek. İşgaliye ücretine yapılan zam kriz doğurdu. Fatih Belediyesi, Kapalı Çarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL’den 15000 TL’ye yükseltti. Kararın ardından esnaftan tepki gecikmedi. Kapalı Çarşı esnafı, kararı protesto etmek için her gün 12.00’de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

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Kapalı Çarşı esnafı ile Fatih Belediyesi arasında kriz yaşanıyor. Fatih Belediyesi, Kapalı Çarşı esnafından aldığı işgaliye ücretini 900 TL’den dükkânın konumuna göre metrekare başına 8000–15.000 TL’ye çıkardı.

KAPALI ÇARŞI'DA İŞGALİYE ÜCRETİ KRİZİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, Fatih Belediyesi’nin işgaliye ücretine yaptığı zammı yüksek bulan Kapalı Çarşı esnafı, belediye ile uzlaşma çabaları sonuç vermeyince, kararı protesto etmek için her gün 12.00’de dükkanlarının ışıklarını söndürmeye başladı.

Esnaf​ protesto için bu saatte ışıklarını söndürüyor. Yapılan zammı yüksek bulan esnaflar dükkânın konumuna göre belediyenin kendilerinden istediği aylık ücretin bazı dükkanlarda 75.000 TL’ye kadar çıktığını ifade etti.

Mısır Çarşısı’nda işgaliye ücreti metrekaresi 700-900 TL arasında değişirken Kapalı Çarşı’da 8000-15000 TL oldu. Kararı hoş karşılamayan esnafın tepkisini sürdürmesi bekleniyor.