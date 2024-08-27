Kapalıçarşı'da şoke eden görüntü! Kuru kayısının fiyatını gören şaşıp kaldı: Gram altınla yarışıyor

İstanbul Kapalıçarşı'da bir vatandaşın kaydettiği görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Kuru kayısının kilo fiyatının 2 bin 800 TL'den satıldığını görenler hayrete düştü.

2023 Ocak ayında 500 lira olan kuru kayısının gram altınla yarışır hale geldi. Fiyatlar sosyal medyada tartışma başlatırken, binlerce kullanıcı paylaşıma yorum yaptı.

Malatya’da sarı kayısının sezonda 150 TL’den satışa sunduklarını söyleyen esnaf Mustafa Boyun geçtiğimiz yıl şunları söylemişti:

“Kaba aşı dediğimiz iri boy kayısılar, 320-330 TL bandında alıp; bunları 400 TL’den satıyoruz. Vatandaş 1 kilo kayısı almak istese vereceği en düşük tutar 400 TL olur. Biz 330’dan alıyoruz, buna nakliye ve çıkıntılar dâhil olduğunda 400 TL’yi buluyor. 10 Kilo kayısıdan bize satabileceğimiz 1 kilo iri boy kayısı çıkıyor. Yani 300’e aldığımız mal bize 330’a mal oluyor. Tabi en iri kayısıya 450-500 TL’ yazan da var. Bunlar gün kurusunun fiyatıdır. Sarı kayısı hala sezonunda olduğu gibi, 150 TL, hatta daha altında satılıyor.” dedi.