Kapalıçarşı'daki kuru kayısı fiyatı ekipleri harekete geçirdi! Gram altınla yarışıyordu, ceza kesildi
Kapalıçarşı'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kuru kayısı fiyatları gündem oldu. Gram altınla yarışan fiyatlar ekipleri harekete geçirirken Ticaret Bakanlığı işletmeye ceza kesileceğini duyurdu.
İstanbul Kapalıçarşı'daki kuru kayısı fiyatları ekipleri harekete geçirdi. Sosyal medyada bir vatandaşın çekip yayınladığı görüntülerde kuru kayısının fiyatının 2 bin 800 TL'den satıldığı görüldü. Fiyatlar sosyal medyada tartışma başlatırken, binlerce kullanıcı paylaşıma yorum yaptı.
KAPALIÇARŞI'DA KURU KAYISI DENETİMİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, şikayetlere konu olan işletmede kayısının 2680 TL'ye satıldığını doğruladı.
600 TL'YE ALIP 2680 TL'YE SATIŞ YAPIYORLARMIŞ
'Ş.S.' isimli işletmenin sahibi ekiplere yaptığı açıklamada söz konusu ürünü 600 TL'den aldığını söyledi. 2080 TL'lik fark duyanları bir kez daha hayrete düşürdü.
İŞLETMEYE DEV CEZA
Bakan Yardımcısı Gürcan, yaptığı açıklamada "Ürünün beyan edilen alış fiyatı ve satış fiyatı arasında ki farkın yüksekliği sebebiyle "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlenerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmeye 100.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyatla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.