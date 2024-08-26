Kapasite kullanım oranı ağustosta düştü
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:51
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini duyurdu. Sanayide kapasite kullanım oranı ağustosta geriledi Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı. KKO, temmuzda 0,4 puan azalmıştı.
2024 yılı Ağustos ayı kapasite kullanım oranı açıklandı. 1763 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevaplar toplulaştırılarak değerlendirmeye alındı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.
KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya oranla 0,5 azalarak yüzde 75,4 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 75,7'ye geriledi.
Kaynak: tgrthaber.com