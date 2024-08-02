Karadeniz'de doğal gaz keşif kuyusu heyecanı! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görevde

02 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:55

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji Bakanı Bayraktar, "(Karadeniz'de) Bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz." şeklinde konuştu.

Karadeniz’de 20 yıl sürecek yeni bir araştırma yapması planlanan yüzer üretim tesisinin Türkiye yolunda olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, ''10 milyon hane halkının ihtiyacını Karadeniz’de üretmiş olacağız.'' dedi.

Karadeniz’deki çalışmaların üç gemiyle sürdüğünü anlatan Bayraktar, ''Her bir geminin ayrı görevi var. Fatih sondajı yapan, Kanuni alt tamamlamayı, Yavuz da üst tamamlamayı yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 8 kuyuyla üretimi sürdürdüğünü anlatan Bakan Bayraktar, eylül ayı sonunda bu sayıyı 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ABDÜLHAMİD HAN, FATİH GEMİSİNİN GÖREVİNİ DEVRALACAK

Abdülhamid Han’ın ilk etapta Sakarya Gaz Sahası’nda faaliyetler yürüteceğini söyleyen Bayraktar, ''Batı, orta ve doğu Karadeniz’de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik üretimi artırmak. Bu gemileri yeni sondajlar için kullanmayı hedefliyoruz.'' şeklinde konuştu.

Fatih gemisinin çalışmalarında 5 yılı doldurduğunu anlatan Bakan Bayraktar, ''5 yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması lazım. Bu faaliyet için Fatih gemisinden birkaç ay istifade edemeyeceğiz. Abdülhamid Han hızlı bir şekilde onun görevlerini devralacak.'' dedi.

CHP'YE MAVİ VATAN TEPKİSİ

Bakan Bayraktar, CHP'nin Mavi Vatan ile ilgili açıklamalarına gönderme yaptı. Akdeniz’in Türkiye’nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında ilk lokasyonu olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, ''Akdeniz’den asla vazgeçmiş değiliz. Mavi Vatan’a masal gibi yaklaşmıyoruz.'' ifadesini kullandı.