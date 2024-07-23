Karayolları Genel Müdürlüğü, 3000 işçi alımı yapacak! Asil ve yedek adaylar belirleniyor

23 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:56

Söke Milas Karayolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Söke Milas Karayolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Karayolları Genel Müdürlüğü, bünyesindeki açığı kapatmak amacıyla toplam 3 bin işçi alımı yapacak. KGM, 3 bin personel alımı için belirlediği açık kadroları duyurdu.

KGM 3000 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3000 işçi alacak. Alınacak elemanlar operatör, aşçı ve yardımcı gibi farklı pozisyonlara atanacak.

Atama süreçleri devam ederken, yedek ve asıl adaylar için yeni detaylar belli oldu.

KGM işçi dağılımında; 144 bakım işçisi, 12 makina operatörü, 7 marangoz, 288 atölye usta yardımcısı, 37 asfalt usta yardımcısı, 9 traktör operatörü, 631 düz işçi, 80 ağır makine yağcısı, 20 aşçı yardımcısı, 75 aşçı, 7 beton asfalt serici operatör yardımcısı, 249 bina ve mal bakıcısı, 42 elektronik ustası, 59 greyder operatörü, 168 iş makinası operatörü, 374 kalifiye işçi, 51 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 83 laboratuvar ve uygulama tesis ustası, 15 vinç operatörü, 25 elektrik tesisat ve bakım ustası, 17 elektrik tesisatçısı, 15 sıhhi tesisatçı, 591 sürücü operatörü alımı yapılacak.

KGM ATAMA SÜRECİ BAŞLADI

19 Temmuz 2024 tarihinde yapılan duyuruyla, asil ve yedek adaylar için atama süreçleri başladı. Yedek ve asil adayların atama işlemleri tamamlandığında, adaylar çağrılacak.

Adaylar, KGM’nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranından sonuçlara ulaşacak.