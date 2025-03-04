Karayolu taşımacılığında yeni dönem: O yolcuları taşıyanlar yandı: 85 bin liraya kadar ceza

AK Parti milletvekilleri, Karayolu Taşıma Kanunu'nda önemli değişiklikler yapmak üzere bir kanun teklifi hazırladı. Bu değişiklikler, idari para cezalarının artırılmasını, doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANLARA 85 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Yeni düzenlemelere göre, biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 liralık cezanın alt sınırı 8.500 lira, üst sınırı ise 85.000 lira olarak belirlenmiş olacak. Bu, biletsiz yolcu taşımacılığı yapanlara ciddi bir finansal yük getirecek. Aynı şekilde, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da 8.500 ila 85.000 lira arasında para cezası uygulanacak. Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5.000 ila 50.000 lira arasında idari para cezası kesilecek.

DOĞUM YARDIMI VE DHMİ DÜZENLEMESİ

Teklife ek olarak, doğum yardımıyla ilgili Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bir değişiklik yapılacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenecek ve bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak. Ayrıca, DHMİ çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine yönelik bir düzenleme de getirilecek.