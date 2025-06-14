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 | Murat Makas

Kardeşlik simgesi: 250 bininci konutun anahtarı Azerbaycan Mahallesi’nde verilecek

6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan bölgelerden biri olan Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi, Azerbaycan hükümetinin desteğiyle ve TOKİ’nin koordinasyonunda yeniden hayat buluyor. Mahallenin dönüşümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılacağı 250 bininci konut teslim töreniyle taçlandırılacak. Bölge, modern şehircilik anlayışının örneklerinden biri hâline geliyor.

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Kardeşlik simgesi: 250 bininci konutun anahtarı Azerbaycan Mahallesi’nde verilecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 11:20

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla şehir yeniden ayağa kaldırılıyor. Şu ana kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplamda 34 bin 630 bağımsız birimin teslimi tamamlandı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 74 bin 187’ye ulaşması hedefleniyor.

Kardeşlik simgesi: 250 bininci konutun anahtarı Azerbaycan Mahallesi’nde verilecek

Yeni mahalle yıl sonuna kadar tamamlanacak

TOKİ ve Azerbaycan hükümeti tarafından birlikte inşa edilen Azerbaycan Mahallesi’nde, toplam 2 bin 778 bağımsız birim planlandı. Bunların 1.183’ü konut, 1.595’i ise iş yerinden oluşuyor. Şu ana kadar 1.109 konut ve 766 iş yerinin inşasında sona gelindi; 643 konut ve 442 iş yerinin kurası çekildi. Ayrıca 23 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu da tamamlanarak hizmete hazır hâle getirildi.

Kardeşlik simgesi: 250 bininci konutun anahtarı Azerbaycan Mahallesi’nde verilecek

Deprem bölgesinde büyük seferberlik

Deprem sonrası başlatılan yeniden inşa çalışmalarında 11 ilde 3.481 şantiyede faaliyet sürdürülüyor. Yaklaşık 182 bin kişi; mühendis, işçi ve mimarlardan oluşan dev bir kadro ile gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibine ev ve iş yerlerinin teslim edileceğini açıkladı.

Kardeşlik simgesi: 250 bininci konutun anahtarı Azerbaycan Mahallesi’nde verilecek

Tarihi dokular yeniden canlanıyor

Emlak Konut GYO’nun yürüttüğü projeler kapsamında, Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi’nde toplam 1.421 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Bu projelerden üç bölgede yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ayrıca Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan Tarihî Kapalı Çarşı da yeniden inşa ediliyor. Dulkadiroğlu ilçesinde 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkân ihya ediliyor.

Kardeşlik simgesi: 250 bininci konutun anahtarı Azerbaycan Mahallesi’nde verilecek

Ebrar Sitesi’nde yeni bir başlangıç

Depremin simge yıkım alanlarından biri olan Ebrar Sitesi de yeniden inşa edildi. Emlak Konut’un uzmanlığıyla hayata geçirilen projede zemin iyileştirme çalışmaları öncelikli olarak yapıldı. Ortalama 100-150 kazığın kullanıldığı zemin güçlendirme çalışmaları sonrası, 3 bin 870 kazık yerleştirildi. Ardından tünel kalıp sistemiyle betonarme imalatları tamamlandı. 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat, bir yıl içinde bitirildi. Sonuç olarak 678 konut ve 97 iş yeri olmak üzere toplam 775 bağımsız bölüm tamamlandı ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

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#Ekonomi
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