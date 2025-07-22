Karpuz fiyatı çiftçiyi kara kara düşündürüyor: Devletten tek beklentileri var

İstanbul
Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda karpuz ve kavun ekildi. Hasadına başlanan ürünlerin satış fiyatı ise çiftçileri fazlasıyla düşündürüyor. Tarlada seçme karpuzun kilosu 2 TL'den alıcı buluyor.
Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tosuner, "Bu fiyat ne fide parasını karşılıyor ne de işçilik giderini. Bugün bir kamyon karpuz yüklemenin maliyeti 15 bin lirayı buluyor. Çiftçi zarar ediyor." dedi.
"Tüm Türkiye genelinde tarım yapan çiftçilerin borçları en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli." diyen Tosuner "Devletimiz güçlüdür, bu zor günlerde çiftçiye sahip çıkacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.