Karpuz fiyatı çiftçiyi kara kara düşündürüyor: Devletten tek beklentileri var

Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda karpuz ve kavun ekildi. Hasadına başlanan ürünlerin satış fiyatı ise çiftçileri fazlasıyla düşündürüyor. Tarlada seçme karpuzun kilosu 2 TL'den alıcı buluyor.

"NE FİDE PARASINI KARŞILIYOR NE DE İŞÇİLİK MASRAFINI"

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tosuner, "Bu fiyat ne fide parasını karşılıyor ne de işçilik giderini. Bugün bir kamyon karpuz yüklemenin maliyeti 15 bin lirayı buluyor. Çiftçi zarar ediyor." dedi.

"ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI 1 YIL FAİZSİZ ERTELENMELİ"

"Tüm Türkiye genelinde tarım yapan çiftçilerin borçları en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli." diyen Tosuner "Devletimiz güçlüdür, bu zor günlerde çiftçiye sahip çıkacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.